Exige CCEE transparentar la próxima concesión del relleno sanitario

Ensenada, B.C.- Se estima que en Ensenada se colectan aproximadamente 486 toneladas de residuos sólidos urbanos (RSU) por día en promedio, teniendo picos de más de 500 toneladas diarias en ciertas épocas del año, es por ello por lo que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada, Marco Estudillo Bernal, resaltó la importancia de verificar que la nueva concesión del relleno sanitario cumpla, ya que es un proyecto para los próximos 20 años.

"Reportes estadísticos de la empresa operadora del relleno sanitario de la ciudad, indican que la cantidad de residuos que llegan al sitio de disposición final estaría alrededor de las 15 mil 000 toneladas mensuales, de las cuales cerca de 12 mil 500 toneladas (83%) serían residuos sólidos urbanos y el resto, otros tipos de residuos de origen comercial e industrial, detalló.

El Ayuntamiento de Ensenada, indicó, de acuerdo con un estudio llevado a cabo para entender la problemática, opera una flotilla de 22 camiones recolectores que recorren rutas por al menos 371 colonias de la zona urbana y suburbana de la ciudad.

Con ese estudio se sabe que el actual concesionario incumple el contrato firmado hace 20 años con el gobierno municipal, lo que representa afectaciones importantes a Ensenada, se incumple en el establecimiento de una planta de tratamiento de aguas residuales que no existe, una planta trituradora de llantas que no existe, una planta para la separación de residuos sólidos que no existe”, expuso.