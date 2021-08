Escuelas públicas de Ensenada no están preparadas para regreso presencial  

Ensenada, B.C.- Este lunes 30 de agosto, un total de ocho escuelas regresan a clases de manera presencial en Ensenada, de las cuales tres son públicas, sin embargo, Periódico Frontera realizó un recorrido por estos planteles y constató que aún no están completamente listos para recibir a los alumnos.

De acuerdo a la información que ha proporcionado Gobierno del Estado, la primera semana de clases a partir del 30 de agosto, únicamente regresarán ocho escuelas, tres públicas que son la Primaria Maestro Alfredo E. Uruchurtu, la Secundaria Antonio Meléndrez No. 54 y la preparatoria CET-MAR 11.

El resto son privadas como el preescolar del Colegio St. Patricks, la secundaria del Colegio Argentino, Cetys Universidad, Cetys Preparatoria y el Centro de Estudios Universitarios Xochicalco.

Durante el recorrido, se pudo observar que en la primaria Alfredo E. Uruchurtu había un grupo de maestros reunidos en el patio del plantel para ver las estrategias que implementarán en el regreso a clases y hubo quejas de las condiciones del plantel.

Hay bastante confusión en los padres de familia

En la primaria había un grupo de trabajadores trabajando a marchas forzadas para limpiar los patios, realizar jardinería, cambiar lámparas e incluso cambiar los inodoros de los baños, según detallaron.

En la Secundaria Antonio Meléndrez, una maestra que prefirió no dar su nombre, manifestó que aún hay bastante confusión en los padres de familia e incluso en los maestros, ya que apenas hace una semana les avisaron que dicho plantel sería uno de los que regresa a clases presenciales y no cuentan con las condiciones.

La maestra comentó que no habían instalado el lavabo que debe está en la entrada de la escuela, no cuentan con agua ni internet, además de que algunas aulas fueron vandalizadas durante los meses que no hubo clases.

Finalmente, en la escuela preparatoria CET-MAR 11, los alumnos ya han estado acudiendo a los cursos propedéuticos, todos utilizando el cubrebocas y hay un filtro en la entrada en el que se brinda gel antibacterial y se les toma la temperatura.

Están en reparación

No obstante, hay una zona de la escuela que tiene material didáctico tirado, los baños están fuera de servicio debido a que están en reparación y hay una gran cantidad de materia fecal de animal en el suelo.

Se solicitó la versión de la delegada en Ensenada de la Secretaría de Educación, pero no se obtuvo respuesta hasta el cierre de la edición.