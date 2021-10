Ensenada supera los 500 casos activos de Covid-19

Ensenada, B.C.- De acuerdo a la información de la Secretaría de Salud, Ensenada registró ayer 506 caso activos, mientras que San Quintín 105 casos, por lo que el jefe de servicios médicos municipales, Arturo Carlos Manríquez Ayub, consideró que la situación es preocupante.

Estamos esperando a que la jurisdicción de servicios sanitarios nos diga si va a cambiar el semáforo, porque de eso depende mucho, a nivel nacional el semáforo puede estar en color naranja pero el estado ha determinado que seguimos en amarillo y por lo tanto nosotros no podemos hacer muchos cambios aunque a veces quisiéramos hacerlos”, expresó.

El médico consideró que en los últimos días ha habido un aumento exponencial en los casos activos, por lo que es necesario que pronto se tomen medidas.

“Nosotros estamos bien preocupados, platicaba con el Doctor ángel Alvarado, jefe de la jurisdicción sanitaria de Ensenada y le comentaba que ya son muchísimos casos, pero me explicaba que sí han aumentado mucho los casos pero no ha incrementado el porcentaje de casos graves y defunciones gracias a la vacunación”. Indicó.

Un cambio de semáforo implica cuestiones sociales y económicas

No obstante, el jefe de servicios médicos señaló que hay bastante gente que ya se había contagiado de Covid-19 y que nuevamente se están enfermando.

“Hay gente que se está reinfectando, que se enfermó hace un año y ya se volvió a enfermar, estamos esperando la próxima semana para que determinen qué es lo que vamos a hacer en cuanto al semáforo y si no nosotros vamos a tener que acercarnos con el alcalde y el cabildo para manifestar lo que se está viviendo en el municipio”, apuntó.

El funcionario dijo estar consciente de que un cambio de semáforo implica cuestiones sociales y económicas que afectan a la población, pero hay que privilegiar la salud.

“Yo creo que sí sería positivo el cambio de semáforo, deberíamos regresar al anaranjado y dar un paso hacia atrás para disminuir los aforos, ya estamos viendo que se están confundiendo los síntomas con influenza, casos de resfriado común y todo tipo de infecciones respiratorias que se pueden confundir con Covid”, señaló.

El médico dijo que después de la vacunación, gran parte de la población se ha relajado y ha dejado de implementar medidas como el uso del cubrebocas en lugares públicos.

“La gente piensa que por el hecho de vacunarse nos e va a enfermar o no se puede enfermar, la vacuna va a evitar en un alto porcentaje que se complica la enfermedad por Covid-19 pero no quiere decir que no te puedas enfermar, la gente se confió y se puede ver en la calle a la gente sin cubrebocas o los lugares públicos muy llenos, se bajó la guardia en todos lados”, lamentó.