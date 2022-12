Ensenada recibirá a migrantes de albergue que cerró en Tijuana

Ensenada, B.C.- Luego de que un albergue de Tijuana dejará de atender a mujeres y hombres migrantes por supuestas amenazas del crimen organizado, el albergue Por Amor a las Calles de Ensenada, los recibirá.

Me hablaron para ver si tenía la capacidad para recibirlos y ahora es únicamente cumplir con la tramitología, pueden llegar en estos días o la próxima semana, son alrededor de 150 migrantes, el problema que tienen en Tijuana es que los albergues están a reventar”, indicó Rogelio Castro Segovia, director de Por Amor a las Calles.

Mencionó que actualmente su albergue es el único que está recibiendo personas en situación de calle y migrantes en Ensenada.

Llega de los migrantes

“En el transcurso del año hemos recibido 450 haitianos, estuvieron trabajando mientras se arreglaba su situación migratoria, ya todos están en Estados Unidos, porque antes de legar aquí habían metido una solicitud de asilo político, antier me marcó uno de los últimos que tuvimos aquí y ahora está en Miami”, indicó.

Te puede interesar: Sospechan que ex pareja de Brisa esté relacionada a su desaparición

Castro Segovia dijo que actualmente tiene 20 personas en situación de calle en el albergue, sin embargo, cuando lleguen los migrantes, esas personas serán trasladadas a un rancho donde cuentan con los mismos servicios.

“Cuando llegan los migrantes se le da conocimiento a los centros de salud para que vayan y los revisen, si son centroamericanos no traen permiso para trabajar, se quedan hasta que deciden que hacer, ya sea esperarse para irse a Estados Unidos o regresarse a su país”, explicó.

Mencionó que en el tema de los migrantes si han estado recibiendo apoyo de Gobierno del Estado.

Te puede interesar: Realizarán torneo navideño de surf en Ensenada

“Gobierno del estado me apoya con comida y cobijas, lo elemental, una de las instrucciones de la gobernadora es que cuando me lleguen migrantes es que se me dé el apoyo y hasta ahorita lo han cumplido”, expresó.