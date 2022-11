Sospechan que ex pareja de Brisa esté relacionada a su desaparición

Ensenada, B.C.- Familiares y amigos de Brisa Nayeli Rojas Carrillo, una joven de 29 años que fue reportada com desaparecida desde el 22 de noviembre, realizaron ayer una manifestación para exigir a las autoridades resultados de la investigación, sin embargo, su madre manifestó que la joven había sido víctima de violencia y amenazas por parte de su ex pareja.

A la concentración se unieron más de 50 choferes de taxis de aplicación que colocaron frases como “Brisa te seguimos buscando” en sus vehículos para realizar una caravana en dirección a las oficinas de la Fiscalía General del Estado.

Rosa María Carrillo Barrera, madre de la joven desaparecida, comentó que han sido días bastante difíciles ya que Brisa es madre de dos menores, un niño y una niña que lloran su ausencia, sin embargo, agradeció la respuesta de la comunidad que se ha solidarizado con el caso y no han parado de compartir la imagen de su hija en redes sociales.

Desgraciadamente no hemos tenido respuesta de la fiscalía, absolutamente nada, ningún dato , exigimos que nos den respuestas porque ya son bastantes días y queremos saber, tenemos un sospechoso que vive en las Lomitas y queremos que lo investiguen, ya les dimos los datos de él, queremos que investiguen si realmente fue él o no”, expresó.

Mencionó que esa persona era ex pareja de Brisa y ya habían detectado indicios de violencia, situación por lo que ella había decidido terminar la relación.

Llamadas de extorsión

“Hemos sabido que él le marcaba, no sé si hostigamiento, pero sí tenían discusiones, tenían como un mes y medio que habían terminado, pero terminaron mal porque él era muy posesivo y celoso, por eso ella lo dejó, pero si supimos que ella la hostigaba mucho por teléfono”, declaró.

Rosa María recordó el 22 de septiembre, día en que su hija fue vista por última vez.

“Ese día para nosotros fue normal, salió de la casa a las 6:00 horas, llegó su trabajo, y de ahí no supimos hasta que ella salió a las 17:00 horas, su niño le marcó para pedirle un permiso, ella le contesto bien, le dio el permiso, el niño le preguntó que si ya iba a la casa y ella le dijo que sí, pero en realidad no llegó”, detalló.

Refirió que después de las 17:00 horas les pareció extraño que no llegara a su hogar, por lo ue le estuvieron mandando mensajes, que ella respondía con “ya voy”.

“Ella no es así, no era de las que decía “ya voy” nada más, nos explicaba a dónde iba y qué andaba haciendo, se nos hizo raro, yo pienso que alguien estuvo manipulando su celular porque sus respuestas eran muy cortantes, yo le dije mija ¿dónde vienes?, estás viendo la situación cómo está, y nada más me respondió: si ya sé, pero es que él me lleva, y de ahí ya no contesto llamadas ni mensajes”, señaló.

La madre de la joven comentó que en los últimos días han estado recibiendo llamadas de extorsión.

“Como mis hijos pusieron sus números, a ellos les han estado hablando para decirles que la tienen y que quieren dinero a cambio para regresarla, pero nosotros sabemos que no es cierto, es pura extorsión”, lamentó.