Ensenada cerró 2021 con crimen a la baja: Alcalde

Tijuana, BC.- Ensenada concluyó el pasado año con una reducción del 7.23% en homicidios dolosos, cifra que no se registraba desde el 2016, declaró el presidente municipal, Armando Ayala Robles.

En entrevista con Grupo Healy, dijo que en el 2020 se registraron 376 homicidios, mientras que en el 2021, fueron 346 homicidios.

Reveló que también los delitos de bajo impacto registraron una disminución, en este caso fue del 15.66%, pasando de 11 mil 447 delitos a 9 mil 671 delitos, es decir, una diferencia de 2 mil 806 casos.

“Esto lo logramos gracias a que partimos de un diagnóstico, estuvimos participando en todas las mesas de seguridad, o sea, tener una coordinación Federación, Estado y Municipio”, expresó.

También aumentaron el número de policías, pasando de 1.5 elementos por cada mil habitantes a 3%, con una fuerza policiaca total de mil 367 elementos y al mismo tiempo trabajan con programas preventivos, sociales, rescate de espacios públicos, fomento al deporte y una red de comité vecinales.

El alcalde recordó que este año construirán el CM5 (Centro Estratégico de Operaciones Policiales Municipales), que albergará todos los sistemas de vigilancia inteligente.

Está a unos meses de haber iniciado un segundo periodo como alcalde, ¿Qué diferencia ha encontrado entre el inicio de su anterior gestión y de ésta?

Ahora sabemos como, cuando y donde, como resolver y afrontar los retos y los problemas, en donde gestionar recursos y cuándo en qué época del año es cuando se deben meter los proyectos para gestionar más recursos para Ensenada.

¿Cuál ha sido el mayor logro de su gobierno hasta el momento?

Hay varios, uno de los principales logros es bajar los índices de delitos de alto y bajo impacto, este es para nosotros un logro muy importante porque fue una de las primeras peticiones de la ciudadanía, el otro es continuar con el plan de pavimentación más grande en la historia de Ensenada, cuando entramos recibimos 4 millones 200 mil metros cuadrados de vialidades en mal estado y hemos logrado rehabilitar hasta el día de hoy 735 mil metros cuadrados, equivale a más de mil 50 cuadras pavimentadas, si lo comparamos con administraciones pasadas, nada más lograban en un trienio 300 mil metros cuadrados, otro de los logros fue haber resuelto el problema de recolección de basura, cuando entramos se recolecta van entre 80 y 120 toneladas diarias, hoy se recolectan más de 500 toneladas, el servicio de recolección esta puntual, son 17 recolectores trabajando y vamos a incorporar 4 más para este 2022.

¿Cuáles son los proyectos y acciones que tendrán prioridad este año?

Tenemos el proyecto en estudio de la ciclovía que va arrancar este año, en su primera etapa son 7 kilómetros los que vamos a construir, tenemos la remodelación del Centro Canino y Felino que es muy importante para toda la comunidad de mascotas que ha sido abandonada, tenemos la pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Juárez que es el distrito comercial de la ciudad y tenemos la primera etapa de la Canalización y Parque Lineal del Arroyo Ensenada.

Las administraciones anteriores dejaron una fuerte deuda y contratos ventajosos como el de las luminarias, ¿cómo ha podido resolver eso?

Hay temas de contratos leoninos que nos dejaron administraciones pasadas, que los amarraron tan bien que está costando trabajo echarlos abajo, pero seguimos en el tema, el Ayuntamiento de Ensenada subió un punto de acuerdo para hacer un censo ya que la compañía que tiene el contrato de las luminarias, marca que son 27 mil, entonces estamos realizando un censo para ver si efectivamente se cuentan con esas luminarias que dice el contrato, sino sería motivo de rescisión del contrato, entonces en la ruta de mejorar el servicio y buscar nuevas opciones que tengan una utilidad pública positiva.

¿Qué hace falta en el Valle de Guadalupe y cómo es actualmente su relación con los empresarios de la zona?

Hace falta voluntad y compromiso, voluntad la ha habido del gobierno municipal de las facilidades de todos aquellos que no cuentan con sus permisos, con sus licencias, se regularicen, han sido 26 meses de ventanilla abierta para que se regularicen y nosotros festejamos a todos aquellos empresarios se han acercado para que sus empresas sean regularizadas, hay algunos que no les ha interesado regularizarse, hay otros que siguen construyendo y operando sin licencia, se publicó una lista de 380 negocios que hay en el Valle, y poco más de 100 cuenta con los permisos para operar, eso les causó molestias a algunos, pero la verdad no peca, pero incomoda. Mi relación con ellos es cordial, es institucional y estoy para ayudarlos a que puedan operar, pero eso sí que haya un orden en el Valle de Guadalupe.

El tema de la seguridad es uno de los que más preocupa en Ensenada, ¿habrá cambios?

A nosotros nos queda claro que si mantenemos la coordinación federación, estado y municipio tenemos mejores resultados ¿De qué depende esa coordinación? De que haya confianza en la autoridad local y ¿De qué depende esa confianza? Pues del mando que está a cargo de la corporación, nosotros recientemente volvimos a ratificar al mayor David Armando Sánchez González, es un mayor retirado del ejército por lo que está acreditado por varios filtros para poder haber sido y haber tenido la confianza del ayuntamiento, creo que ahorita hay confianza y se están brindados buenos resultados.

¿Qué es lo que se requiere hacer adicionalmente? Pues cumplirle a nuestros policías, pagarles bien, apoyarles con mayor tecnología, las cámaras personales que se requieren para que no haya abuso de la autoridad, pero tampoco no se quiera corromper a la autoridad; tenerles mejor equipamiento, patrullas, uniformes y que las dependencias estén equipadas, requerimos meter más cámaras de video vigilancia, van a ser 150, vamos a ser el único municipio que va instalar torres de seguridad en Baja California, van a ser 20 torres de seguridad que van estar en diferentes zonas y colonias populares que van a estar conectadas al CM5 y el sistema inteligente de cámaras personales, ahí vamos a poder ver donde anda y que anda haciendo cada uno de los elementos que están en su turno.

La pandemia dejó estragos en el turismo de cruceros y en la zona centro de Ensenada hay cada vez más locales cerrados, ¿qué hace falta para reactivar este sector?

Hay que mejorar la casa y los atractivos para tener más oferta en la experiencia que están teniendo nuestros visitantes, ya nos pusimos a invertirle en la Zona Centro, estamos remodelando el Parque Revolución, el ex Mercado Público, la Plaza Cívica de La Patria, el malecón de Playa Hermosa, tener mas limpio el centro, mejor servicios públicos y demás, y con ello también se están haciendo las gestiones pertinentes ante las empresas navieras, me solicitaron los comerciantes y operadores turísticos poner mucha atención en los cruceros ya que representa para ellos una importante derrama económica.

El año pasado acudimos en agosto hasta Miami, en donde están las operadoras de diferentes navieras, estuvimos con la presidenta Michelle Paige, hicimos las gestiones necesarias y estuvimos también con los directivos de Royal Caribbean, ellos tenían 14 años que se habían retirado del puerto de Ensenada, logramos que los cruceros regresaran en septiembre y después de 14 años logramos recibir la primera embarcación el 28 de noviembre el año pasado, ahorita tenemos programados 27 cruceros para enero y tenemos programados para todo el año 320 cruceros,

¿Cuántos estaban llegando anteriormente? Aproximadamente 255 entonces estamos recuperandonos en el arribo de cruceros en la ciudad ¿Qué nos pidieron allá en Miami? Más seguridad, que haya mayores atractivos turísticos para que la experiencia sea más placentera y estén más horas abajo los turistas, un turista promedio gasta de 50 a 80 dólares y los destinos turísticos que visitan es el Centro Histórico, el Valle de Guadalupe que tiene más de 150 viñedos y La Bufadora.

En los últimos meses ha mencionado mala coordinación y trabajos inconclusos de la Cespe que afectan al municipio y la contaminación de la playa, ¿este año se solucionará esta problemática?

Lo de la Cespe está en medio de una decisión que próximamente va a liberar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, principalmente en los municipios de Ensenada y Tijuana, que son los que mayor probabilidades y condiciones tenían para recibir los organismos ¿Por qué el recibirlos? Precisamente porque nunca se ha logrado una eficiente coordinación entre los municipios y la Cespte, y en segunda, porque estos organismos están en la quiebra total y en tercera, porque se requieren un plan estratégico hídrico para garantizar el abasto de agua sobre todo en el municipio de Ensenada, en donde tenemos una demanda de mil 250 litros por segundo, donde no estamos cubriendo la demanda de agua; recientemente nosotros estuvimos en la transición con Cespe y nos enfocamos en la cartera vencida, no hay tanta necesidad de aumentar las tarifas, una de las soluciones está en cobrándole a los deudores los millones que deben de agua, que equivale a los mil millones de pesos aproximadamente que se tienen que cobrar y que esas emp esas se tiene que exhibir públicamente.

Su relación con el ex Gobernador era buena, ¿cómo es su relación con la gobernadora Marina del Pilar?

La relación es institucional, es de respeto, es de cooperación, es de trabajo en equipo, vamos a seguir contando con el apoyo del Gobierno del Estado, recientemente la gobernadora anunció un paquete de 200 millones de pesos para Ensenada y eso fue una de las peticiones que yo le hice antes de que entrara que se tomara en cuenta las obras importantes que requiere el municipio y que se continuaran con las que ya iniciaron.

Tendré una reunión con el secretario de gobierno y vamos abordar otros temas como el tema de Issstecali, vamos abordar el tema de los prejubilados, vamos abordar el tema de algunas obras que vamos a solicitar que requiere Ensenada y algunos otros temas políticos.