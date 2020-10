Encabeza Armando Ayala revisión a bares y restaurantes en cuanto a medidas de higiene contra el COVID-19

Para revisar que se cumplan las medidas de higiene contra el COVID-19, con el fin de evitar rebrotes y cadenas de contagio, el presidente Armando Ayala Robles encabezó un recorrido por bares y restaurantes de la zona turística del puerto de Ensenada.

El primer edil resaltó que esto forma parte de las revisiones durante el actual periodo de reactivación económica, en un trabajo conjunto con las secretarías de Desarrollo Económico u Turismo Sustentable, y Salud a nivel estatal, así como la Unidad Municipal de Protección Civil, la Dirección de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos, así como la Dirección de Desarrollo Económico del XXIII Ayuntamiento.

Ayala Robles visitó la Cantina Hussong’s, Papas & Beer y Las Kawas, en compañía de Julio Obregón Angulo, José Ángel León Zumarán y Brenda Mendoza Kawanishi, titulares de las dependencias citadas.

El alcalde reiteró la disponibilidad del Gobierno Municipal de apoyar a los comerciantes.

“Nos interesa mucho nuestro plan de reactivación económica, que no se pierdan empleos y que sean destinos seguros, que respetan los protocolos. Autorizamos las reaperturas, pero es nuestra responsabilidad revisar y que no se arriesgue la salud en esta contingencia que aún no termina”, dijo.

Hans Hussong, junto con Rodrigo Ampudia y Francisco Rodríguez, del Grupo Papas, además de Abraham Ramírez, de Las Kawas, acudieron en representación de los negocios citados, para detallar los protocolos implementados.

Estos incluyen reglamento y protocolos a la vista, un aforo del 50 %, uso de cubrebocas para ingresar, lavado de manos y limpieza de suelas con tapetes sanitizantes, uso de gel antibacterial, toma de temperatura, disponibilidad de código QR en lugar del menú físico para alimentos y bebidas, mesas separadas y delimitación indicada, así como barreras físicas en los sitios de barra y que los clientes no deberán acercarse a estos sitios.

Del horario de disponibilidad, de momento estará autorizado hasta las 00:00 horas.

León Zumarán refirió que los establecimientos cuentan con protocolos de clase mundial, además de que los empresarios se han adaptado a las medidas, a pesar de que no había antecedentes.

“Se ha reactivado más de mil fuentes de empleo directos en el puerto, en estas dos semanas que ha sido el cambio de color rojo a naranja en el Semáforo Epidemiológico de Baja California”, resaltó el titular de Comercio y Alcoholes.