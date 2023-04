En junio podría comenzar operaciones ferry Ensenada- San Diego

Ensenada, B.C.- Recientemente la Secretaría de Marina realizó la compra del ferry, embarcación que brindará el servicio de traslado de personas de Ensenada al puerto de San Diego, California, siendo otra alternativa de agilizar la entrada a los Estados Unidos, confirmó Kurt Honold Morales, titular de la Secretaría de Economía e Innovación.

“Esperamos que, para verano, sino es en junio ya esté iniciando el ferry de Ensenada a San Diego, ya se está teniendo reuniones con todas las áreas, tanto federales, como estatales y municipales que tengan que ver con esto y también con la contraparte de los Estados Unidos”, detalló.

El funcionario estatal precisó que la embarcación fue adquirida en Vancouver, Canadá, y cumple con todos los requisitos para este servicio, tiene una capacidad para trasladar alrededor de 300 pasajeros y en un futuro transportar vehículos.

Te puede interesar: Homicidios Ensenada: Matan a hombre en Valle de Guadalupe

Ya nada más estamos viendo el cómo, porque tanto en el puerto de Ensenada como en el puerto de San Diego ya existen los agentes aduanales y los agentes de migración, entonces no estamos haciendo nada diferente de lo que existe, ahorita no vamos a poder llevar vehículos porque el puerto de San Diego no tiene todavía instalaciones para que puedan bajar los vehículos”, detalló.