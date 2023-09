Empresa que destruyó albergue animal en Ensenada también saqueaba material pétreo

Ensenada, BC.-Tras la destrucción de un albergue para mascotas ubicado en el Cañón de San Carlos, el presidente municipal de Ensenada, Armando Ayala Robles, informó que revisando el historial de la empresa se percataron que también estaban saqueando arena y rocas del cerro.

“Esto es un enfrentamiento entre particulares por la tenencia de la tierra, la señora Guillermina tiene un abogado que dice que se compró el terreno y se está pagando, pero en el Registro Público de la Propiedad no está a nombre de ella, y eso pasa como muchos otros predios que un promotor les echa cal para lotificar y se ponen a vender en abonos, cuando ni está autorizado ni es legal”, explicó.

Te puede interesar: Darán certificados de defunción a familiares de desaparecidos en busque en Ensenada

No obstante, Armando Ayala puntualizó que eso no le da derecho a la empresa de meter maquinaria sin una orden judicial matando a más de 19 perros y gatos, cuando actualmente hay una cultura de la protección animal y de la no violencia contra los animales.

Eso fue la punta del iceberg porque nosotros tenemos la información de que supuestamente es Pétreos del Pacífico de Amaya Curiel, que son los propietarios de esas inmediaciones, revisamos los papeles de la empresa que está saqueando el cerro del Cañón de san Carlos, queda la mitad del cerro ahí y no tienen permisos vigentes, sabemos que esa empresa trabajó mucho tiempo al amparo de los gobiernos panistas”, declaró.

Te puede interesar: Arranca Armando Ayala construcción de gimnasio de box y rehabilitación de estacionamiento en Valle Dorado

Alcalde denuncia más saqueos

El alcalde denunció que sacan piedras y arena del cerro para después llevarla al embarcadero donde desemboca el arroyo de El Gallo y exportar las barcazas a China y Japón, entre otros países.

“Yo no veo a ningún ambientalista ni ninguna asociación que se pronuncie en favor de que se pare ese saqueo de arena y esa destrucción del cerro que permite que el agua se filtre y que tengamos mayor abastecimiento de los mantos freáticos con la lluvia, yo le dije a la ciudadanía que me respalde porque me estoy enfrentando con un potentado, una empresa millonaria con muchos intereses y fui yo a cerrarla porque no tienen los permisos vigentes”, manifestó.

Te puede interesar: Iniciará el 8 de septiembre la construcción del hospital del IMSS en Ensenada

Por último, comentó que el ayuntamiento está siendo solidario con la responsable del albergue, quien también perdió su hogar.

“Le vamos a reconstruir la casa a la señora, en materiales va a costar como 80 mil pesos, es una persona que cuidaba más de 50 perros, se necesitan jaulas, comida y varios apoyos”, concluyó.