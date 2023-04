El 90% de las obras privadas inician sin permisos y licencias

Ensenada, B.C.- Tras el colapso de uno de los edificios en el Fraccionamiento La Sierra en Tijuana, la Dirección de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente, ha reforzado la inspección de construcciones, ya que aproximadamente el 90% inician sin permisos ni licencias.

El titular de la dependencia, Alejandro Palacios Pazos, mencionó que han estado girando órdenes de visita para revisar si las edificaciones cuentan con licencia de construcción.

Muchas de esas construcciones no tienen licencias, construyen al ahí se va, y no entienden la importancia de tener una licencia de construcción, es muy común que se construya, y no nada más casas habitaciones, sino edificios completos, restaurantes y discotecas que no cuentan con ningún plano y una vez que ya están construidos y las autoridades se acercan a ellos es cuando empiezan a correr a hacer los planos”, señaló.