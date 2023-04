Se manifiestan por presunto acoso sexual de un maestro del Cecyte

Ensenada, B.C.- Madres y padres de familia de alumnas del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte) se manifestaron ayer afuera del plantel Ensenada denunciado dos casos de presunto acoso sexual por parte de un maestro hacia alumnas.

Ana Gabriela Reyes es madre de una alumna que el año pasado presentó una denuncia por acoso sexual en contra del maestro del laboratorio químico del turno vespertino, Arturo N.

“Desde julio del año pasado ocurrió el caso y el director hasta la fecha no ha hecho nada, el maestro la pasaba al pizarrón y la abrazaba pasándole su mano en el pecho derecho, al maestro se dirigía a mi hija que era una pin.. burra, que no servía para nada y su cerebro no daba para más, la escuela no hizo caso y el jueves de la semana pasada salió el caso de otra niña”, detalló.

Denuncia

La madre señaló que al maestro acostumbra reprobar a las alumnas en los exámenes finales, esto con el fin de que las alumnas acudan a los cursos de regularización.

Es ahí donde aprovecha el maestro para quedarse solo con ellas, quiero aclarar que no solamente es el único maestro que está involucrado, son varios maestros, el jueves estuvimos haciendo una transmisión y los guardias se nos echaron encima, como padres de familia necesitamos un director que cuando haya un problema esté presente, el director siempre dice que anda de viaje o no está”, declaró.

Ana Gabriela mencionó que en octubre del año pasado interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, sin embargo, no ha habido avance.

“Está en proceso, en fiscalía dicen que son trámites muy tardados, el viernes se hizo otra denuncia a nombre de otra niña, ahorita hay muchas niñas aquí que están poniendo más denuncias de diferentes maestros”, apuntó.

Por su parte, María de Lourdes Paz Estabillo, comentó que su hija es el segundo caso que salió a relucir, ya que hasta la semana pasada se animó a decir lo que le estaba pasando.

“El jueves me hablaron por teléfono para decirme que el maestro la había reportado porque no había entrado a sus clases y mi hija se encontraba dentro del plantel, yo la empecé a cuestionar el por qué, hasta que ella me dijo que si ella decía no le iban a hacer caso porque ya había otro caso con una denuncia y no pasó nada”, relató.

La madre de familia dijo que la manifestación afuera del plantel tiene como objetivo que se sumen más niñas que han tenido miedo de hablar.

“Queremos que ellas se sientan respaldadas de que nosotros les vamos a apoyar, siempre diciendo la verdad porque tenemos que hacer las cosas legales contra el maestro y quienes resulten responsables porque hay muchas cosas que están tapando, el caso de la niña que puso denuncia el año pasado, ni siquiera así lo quitaron del platel al menos mientras estuviera la averiguación”, lamentó.

María de Lourdes mencionó que, en el caso de su hija, el maestro la reprobaba para que se fuera a extraordinarios.

“La reprobaba para poderla tener en un salón sola y poderla abrazarla y tocarla de la mano, e incluso ahora que regresaron de clases la vio y le dijo que ellos dos tenían una cuenta pendiente y le tocó su mano frente a un prefecto y una alumna, y ella mejor se retiró, por eso ella no quería entrar a su clase, lo estaba evadiendo, sin decirme nada, yo me enteré hasta el jueves que levantamos acta de hechos”, comentó.

Plantel atiende las denuncias

Por su parte, la dirección del Cecyte plantel Ensenada, informo a través de un comunicado que el sábado se atendió a las madres y a las estudiantes, para informarles el protocolo de seguimiento por acoso y abuso sexual, afirmando que coadyuvarán con fiscalía en las denuncias que las madres presentaron en contra del maestro.

Mencionaron que las madres de familia piden la destitución del docente, a lo que el Cecyte afirmó que se encuentra en investigación en la institución y se dará vista a OIC y Jurídico procederá conforme al protocolo.

Asimismo, solicitaron garantía de que se va a investigar para deslindar responsabilidad de quien haya incurrido en omisiones y negligencia y garantía de que se apoyará a las estudiantes por tema de acoso estudiantil por alumnos o estudiantes, por lo que se designó a Ángela Zepeda como enlace de Dirección General en el plantel para vigilar y atender de manera directa cualquier situación de las involucradas, es decir, seguimiento integral educación, psicológico, vigilancia, atención personalizada, y canalización.