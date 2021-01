Egresados de posgrado compartieron habilidades para trabajar en la industria

ENSENADA, B.C.- ¿Qué sucede una vez que se termina el posgrado?

Cuando un estudiante egresa de un posgrado en ciencias, lo más común es que apueste por continuar en la academia, sin embargo, existen otros caminos laborales como los que han trazado los egresados de los posgrados del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada (Cicese).

Durante el simposio virtual que organizó recientemente el posgrado en Ciencias de la Vida del Cicese, cuatro egresados compartieron sus experiencias al dar el salto de la academia a la industria, incluso al emprender su propia empresa.

En la mesa redonda “Oportunidades y negociación de empleo en la academia y la industria” participaron Liliana López Zambrano, egresada de la orientación en Microbiología, quien impulsa su empresa consultora enfocada a la inocuidad y calidad de las empresas agrícolas; Ricardo Eaton, egresado de la orientación en Biología Ambiental, dedicado a la docencia, investigación y asesoría de aprovechamiento de los recursos naturales.

Arturo Hernández García, egresado de la orientación en Biomedicina y Bionanotecnología, empleado del Instituto de Inmunología de La Jolla, en San Diego, y José Arcadio Farías, egresado del Instituto Max Planck, de Alemania, quien ahora es investigador del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM.

Los cuatro panelistas coincidieron en que la formación del Cicese es sólida, sin embargo, la industria exige otras habilidades, como el liderazgo, trabajo en equipo, flexibilidad, adaptación, pensamiento estratégico y comunicación, consideradas “habilidades blandas”.

“En ese sentido nos quedamos cortos, actualmente las empresas buscan gente que tengan desarrolladas estas habilidades, no esperan que una persona tenga todos los conocimientos; lo que quieren es que tengan esas capacidades para que puedan dirigir grupos, por ejemplo”, compartió Liliana López.

“Inicialmente el posgrado no me preparó más allá de lo académico porque no había, en aquel momento, una vinculación directa de aplicación de lo que estaba estudiando con el mundo más allá de lo académico”, agregó Ricardo Eaton

José Farías consideró que un posgrado da habilidades de investigación y pensamiento estratégico, pero el optó por tomar otros cursos en el doctorado, específicamente en el manejo de laboratorios para estimular el trabajo en equipo, cómo manejar problemas dentro del laboratorio, cómo trabajar con personas de distintas culturas y personalidades.

“Los seminarios del posgrado, sin duda, abren los ángulos de hacer investigación, estos te hacen ver más allá de tu proyecto; sabes qué otro tipo de ciencia se hace, qué otros métodos se utilizan y conoces a las personas que los están desarrollando, el seminario es un curso esencial para ir más allá de la academia”, mencionó Arturo Hernández.