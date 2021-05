Denuncian destrucción ecológica en Playa Hermosa

ENSENADA, B.C.- En días recientes el gobierno municipal ha estado ejecutando obras de movimiento de arena en el litoral de Playa Hermosa, lo que puede afectar el ecosistema y la temporada de anidación de una especie endémica, señaló la candidata a la presidencia municipal, Carmen Salazar Guerra.

Salazar Guerra explicó que conforme a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, toda actividad en zonas litorales deberá presentar ante la Semarnat un Manifiesto de Impacto Ambiental.

Recordó que en 2020 se autorizó entregar al municipio alrededor de 750 metros lineales de la playa para que tuviera el control el municipio, y en esas fechas la Sedatu autorizó una obra de remodelación en el malecón, que incluía un área de baños, un área para hacer ejercicio y un parque de patinaje.

“Ayer empezaron a hacer movimientos de las dunas de arena con trascabo cuando es delito federal mover las dunas ya que para eso se debe tener un Manifiesto de Impacto Ambiental y una autorización por parte de la Profepa”, señaló.

Carmen Salazar comentó que actualmente es temporada de anidación del chorlito nevado, una especie endémica en Baja California, que emigra de Monterrey, California y llega A Ensenada cada año.

“Todos esos nidos están siendo destruidos por esa manipulación, además de todo lo que se afecta al ecosistema, ya que las dunas protegen y son una barrera natural para que cuando sube la marea no se filtre el agua hacia la zona urbana”, apuntó.

Finalmente, comentó que la administración que encabeza Armando Ayala Robles, se caracteriza por no respetar el medio ambiente y prueba de ello es que la mayoría de las áreas verdes están invadidas y no se ha iniciado un proceso de desalojo, lo mismo sucede con el cause de la presa y los arroyos.