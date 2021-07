Déficit de contenedores afecta a la industria de Baja California  

Ensenada, BC.-A nivel mundial se vive una crisis por la alta demanda de contenedores debido al retraso que generó la pandemia, sin embargo, esto también empieza a afectar al puerto de Ensenada y sus industrias, consideró Alfonso Rosiñol De Vecchi, presidente de la cámara Nacional de la Industrias Pesqueras y Acuícolas de Baja California (Canainpesca).

“El problema de movimiento de contenedores que hay a nivel mundial también nos está impactando porque de repente está el barco más próximo a pasar por Ensenada para llevarse el producto y resulta que ya está lleno o que no hay contenedores vacíos en Ensenada que puedas usar y eso nos ha impactado como a muchas otras industrias”, señaló.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

El empresario refirió que las complicaciones en el movimiento de contenedores se han dado a nivel mundial incluso hay ciertos puertos que por cuestiones de la pandemia los barcos están haciendo fila para descargar y eso va generando una cadena de retraso.

Retraso en exportación

Ha impactado,pero no ha sido algo tan fuerte todavía, ha habido empresas que tienen que retrasar algunos productos de exportación, pero no ha sido algo determinante como para que sea algo de alarma, pero sabemos que todavía no se soluciona, es una cuestión a nivel mundial y de todas las navieras, no es algo que podemos simplemente levantar la mano y que se le busque una solución porque lo estamos sufriendo todas las industrias que utilizamos contenedores”, explicó.

Por otra parte, Alfonso Rosiñol mencionó que la pesca poco a poco se ha ido recuperando, sin embargo, los principales mercados que son China y Estados Unidos aún no logran recuperarse en su totalidad.

“En el caso de China todavía no hay la solicitud del cien por ciento de los productos de regreso, en Estados Unidos nuestros productos van a muchos restaurantes,pero una de las estrategias de estos negocios fue reducir la cantidad de platillos en sus menús para bajar su inventario y que no se les quedara el producto y esos menús todavía no regresan a sus tamaños normales”, indicó.