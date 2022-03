Costo de los fertilizantes golpea a la industria agrícola de Baja California

Ensenada BC.- Derivado de la invasión rusa a Ucrania, ha habido un incremento del 100% en el costo de los fertilizantes que utilizan los agricultores, aunado al incremento en los fletes desde la pandemia, podría ser un fuerte golpe a las empresas agrícolas de Baja California, consideró el presidente del Consejo Agrícola de Baja California (CABC), Walberto Solorio Meza.

El 100% del costo de los fertilizantes nos ha impactado, eso aunado al tema de la inflación que estamos teniendo de varios productos, el tema del transporte también ha impactado en la parte del consumo en los mercados finales y la demanda de los productos se está viendo afectada”

Declaró.

Solorio Meza explicó que este aumento de los fertilizantes representa de un 15 a 20% del gasto operacional de las empresas.

“El tener un incremento de ese costo no va relacionado a que nosotros podamos vender nuestros productos más caros, y eso impacta directamente en lo que vendría siendo la utilidad de las compañías”, explicó.

impacto en costo

El empresario agrícola dijo que a mediano plazo esto podría impactar de un 10 a 15% en el costo final de los productos.

“La tendencia que hay es que los precios de los fertilizantes tiendan a mantenerse al alza en los próximos ocho a diez meses, después viene una lectura diferente de que pudiera venir para la proveeduría de los fertilizantes, pero por el momento es el panorama que se tiene”, expresó.

En ese sentido, afirmó que ya están buscando alternativas de fertilizantes solubles que no necesariamente provengan de Rusia.

Afectados por precios

“El desarrollo interno de los fertilizantes es algo que debemos retomar gobierno e iniciativa privada y regresar a la parte de la creación de compostas y fertilizantes de origen natural para empezar a sustituirun poco la base de ureas y nitrógenos que son producidos a base de petróleo”

Asimismo, el presidente del CABC, mencionó que están siendo fuertemente afectados por los precios de los fletes.

“Es un tema a nivel mundial donde los precios se han incrementado hasta tres veces más, un flete de Asia a Ensenada rondaba entre los 2 mil 500 a 3 mil dólares y ahorita hay fletes de 10 mil a 11 mil dólares”, refirió.

Falta de agua

Por otra parte, reiteró que el problema de la falta de agua en San Quintín continúa siendo un problema grave, sin embargo, ya se están buscando alternativas.

“El distrito de agua de riego de mar para el Valle de San Quintín, es una necesidad no solo para la agricultura, sino hasta para la misma gente que vive en el poblado, no hay agua y las condiciones de las comunidades cada vez son más dependientes de su crecimiento en relación a tener buenas condiciones de agua, alcantarillado, y no lo hay, la desalación es la única alternativa que vemos como solución”, apuntó.

A pesar de los obstáculos que atraviesa actualmente la industria agrícola, Walberto Solorio informó que ha habido un crecimiento que va relacionado directamente con el abasto de agua en cada empresa.

“En las berries hay un crecimiento, no como lo esperábamos antes del proceso inflacionario y de los incrementos de los fertilizantes, pero el crecimiento va de la mano de la capacidad que tienen las empresas de poder desalar agua”, detalló.

Toma de agua común

En ese sentido, dijo que con el proyecto del distrito de agua de riego de mar le están pidiendo al gobierno que los ayude a crear una toma de agua común, que posteriormente vaya a un reservorio común y después cada agricultor se encargue de la conducción y la desalinización para sus empresas.

“El proyecto contempla tres tomas diferentes a lo largo de lo que es el Valle de San Quintín y es algo que vamos a estar promoviendo con los órdenes de gobierno para que se pueda concretar”, concluyó.