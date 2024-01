Coepris realizará monitoreo para determinar si abren Playa Hermosa

Ensenada, BC.- Debido a los avances en la rehabilitación de la planta de tratamiento El Gallo, la Cespe informó que esta semana la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris), hará un nuevo monitoreo en Playa Hermosa para determinar si se abre para uso recreativo.

“Estamos en la última etapa de la rehabilitación, Playa hermosa se cerró porque hay un tanque que se llama reactor biológico que es donde están los lodos activados y se tuvo que cambiar el sistema de difusores de aire, que son como unos platos que avientan burbujas de aire para que las bacterias se oxigenen puedan estar viviendo y estar haciendo el tratamiento, es decir, comerse las bacterias malas”, explicó su director Alonso Centeno Hernández.

Para ello, el funcionario aseguró que fue necesario parar el tanque para desazolvarlo, limpiarlo y quitar los difusores viejos e instalar los nuevos.

“Ahorita ya están operando los nuevos y Coepris en esta semana tiene que hacer los análisis para que en caso de que salgamos de manera correcta se abra otra vez la playa, la gente se pregunta por qué se tira agua sin tratar, es porque la planta no puede parar, para que no sucediera eso habría que cancelar el servicio de agua potable y la ciudadanía se quedaría sin agua, algo que no es viable”, argumentó.

Cierre precautorio planeado

El funcionario dijo que la decisión del cierre precautorio para arrojar agua sin tratar al mar en lo que se rehabilitaba la planta, fue muy complicado, pero se hizo de manera planeada.