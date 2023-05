Cobro migratorio ahuyenta a veleristas de Ensenada

Ensenada, BC.- Debido a un cobro que la Aduana de México hace a los veleristas que desean bajar al Puerto de Ensenada, cada vez son menos los que visitan la ciudad, señaló el vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio en Ensenada (Canaco), Rafael Chávez Montaño.

“Cada velero que llega a Ensenada trae ocho veleristas y a cada uno le cobran 39 dólares por bajar a puerto, esto hace que Ensenada esté perdiendo visitantes, es un cobro muy raro porque no les dan recibo, no pueden pagar por internet, no pueden pagar con tarjeta de crédito, tiene que ser en efectivo, al bajarse les ponen un sello en el pasaporte y eso es todo lo que les dan”, detalló.

Mencionó que los americanos han manifestado que esa situación les molesta bastante y es por eso que ha disminuido la participación en la Regata Newport- Ensenada.

Los funcionarios han llegado a decir que es gente que tiene mucho dinero y es verdad que la gente de Newport Beach tiene dinero, pero yo creo que tienen dinero porque lo saben cuidar, los veleristas se dieron cuenta de esa situación y han optado por ya no llegar a Ensenada”, indicó.

Se van veleristas

Chávez Montaño mencionó que, en la regata antepasada de 108 veleros, 70 prefirieron regresarse y en la última edición de 121 veleros únicamente 66 se quedaron en el puerto y los demás se devolvieron.

“El problema de que se devuelvan es porque son ocho personas en cada velero que se van, y tampoco vienen sus familias, antes cuando no se cobraba ese impuesto o lo asumía el gobierno del estado venían las familias y se quedaban, son negocios que dejan mucho dinero porque se llenaban los hoteles y cada vez son menos los veleros y ahora los americanos están haciendo la regata Newport Beach- San Diego y ya no vienen a Ensenada”, reveló.

El vicepresidente de Canaco comentó que ya enviaron un escrito a la Cámara de Diputados e incluso hablaron con la gobernadora del Estado, Marina del Pilar Ávila.

“La Gobernadora ya prometió apoyarnos en esto y estamos luchando por la posibilidad de que se omita ese pago tan exagerado y que se haga un pago como el que se hace en la regata de Guatemala a México donde solo pagan seis dólares por velero”, comentó.