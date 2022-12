Cobertón Navideño FRONTERA: No hay suficientes cobijas para cubrirse del frío

Ensenada BC.- Para Jesús Reyes Galeana de Ensenada esta navidad no será muy alegre, ya que actualmente no tiene empleo ni un hogar en el cual protegerse del frío, sin embargo, no pierde la fe de que las cosas mejorarán pronto y logrará reencontrarse con su hija.

“La estoy pasando muy crítico y duro por el desempleo y no tengo lugar donde establecerme y estoy tratando de moverme a Los Cabos porque soy bilingüe y tendría más posibilidad de agarrar trabajo allá”, relató.

El hombre de 62 años comentó que en los últimos años ha trabajado como albañil en diversas obras de construcción, no obstante, tiene cinco meses que no encuentra empleo.

Empecé a batallar y las cosas han ido de peor en peor, hace poco me robaron mi bicicleta que era mi medio de transporte, yo la estacioné un momento mientras hacía un refugio para protegerme del frío en la noche y cuando volteé ya se la habían llevado”

Relató.

Lo único que tiene

Mencionó que tiene una hija que vive en Estados Unidos y no la ha visto desde los seis años.

“Es lo único que tengo en la vida y lo único que me levanta para seguir buscando empleo, porque quiero volver a verla un día”, manifestó.

Reyes Galeana comentó que las últimas semanas han sido las más difíciles, ya que el frío cada vez es más fuerte y al no tener un techo donde dormir ni cobijas ha buscado la manera de calentarse un poco.

“Es doloroso porque hace un frío espantoso, nunca va a haber suficientes cobijas para vivir afuera, normalmente duermo en el suelo, pero te tienes que esconder de las autoridades porque te llevan a la cárcel”, expresó.

¿Cómo ayudar?

Puede entregar las cobijas y cobertores nuevos o en buen estado en las oficinas de FRONTERA ubicadas en Vía Poniente número 13483, colonia Anexa 20 de Noviembre a más tardar el 31 de diciembre o puede comunicarse al 622 99 00 para que alguien acuda por la donación, la cual se entregará a partir de enero del 2023.