Ciudadanos continúan yendo a la playa sin respetar medidas sanitarias

El horario de las playas públicas en Ensenada es de 06:00 a las 09:00 horas, únicamente para ejercitarse, usando cubrebocas y manteniendo la sana distancia, sin embargo, la población continúa acudiendo fuera del horario permitido y sin respetar las medidas sanitarias para evitar contagios de Covid-19.

El Gobierno Municipal rreiteró que las playas no están abiertas en su totalidad: están controladas con los operativos que se están llevando a cabo se veía la sana distancia y un aforo reducido, cuando en un fin de semana entraban 4 mil, o 5 mil personas, ahora había unas 500 dispersas en el frente de playa.

La autoridad refirió que, de acuerdo al reporte de la DSPM, en Playa Hermosa y la zona de Conalep, en la calle Huerta, Quintas Papagayo y Playa La Misión, se invitó a retirarse a personas que no respetaron las indicaciones referidas.

También se informó de lo mismo a los visitantes provenientes de Tijuana, Tecate y Estados Unidos, quienes estaban en la playa de la delegación de La Misión.

“Había unas 300 personas que no estaban con su cubreboca, no respetaban la sana distancia y, en general, no realizaban alguna actividad esencial, además de que aún estamos en color rojo del Semáforo Epidemiológico de Baja California”, detalló la autoridad.

Como parte de las acciones, los agentes de la DSPM invitaron a retirarse a las personas que en distintos parques de la ciudad rompieron cintas de prohibición para áreas y juegos, como medida tomada para evitar la propagación del Coronavirus al evitar la aglomeración de personas.