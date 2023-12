Casos de maltrato animal aumentaron en Ensenada

Ensenada, BC.- Este año aumentaron los casos de maltrato animal en Ensenada, siendo cada vez más brutales, reveló Gloria Arellano Ramírez, presidenta de la Asociación Civil Rescatando Huellitas.

“Este año aumento en un cien por ciento la crueldad animal, hubo casos más extremos que se denunciaron, pero las autoridades la mayor parte de las ocasiones se niegan a tomar las denuncias porque no les dan importancia por ser animales”, expresó.

Te puede interesar: Ejecuta Gobierno de Ensenada acciones por maltrato animal

Mencionó que todos los días reciben un promedio de tres a cinco casos de maltrato animal en sus redes sociales, sin embargo, lo que les ha sorprendido, es el nivel de crueldad en la mayoría.

“Ha habido casos de mascotas golpeadas por sus propios dueños en su casa, otros encadenados al sol sin ninguna sombra y sin agua, otros en azoteas bajo la lluvia, animales envenenados en las calles e incluso casos de abuso sexual”, refirió.

Comentó que el caso más fuerte que atendió este año fue el de un perrito que recibió 12 machetazos en su cuerpo, lo rescató con vida y fue hospitalizado.

“Se le realizaron varias cirugías, perdió una patita, estuvo a punto de perder un ojo y otra patita, pero milagrosamente el veterinario logro salvársela, pero el perrito quedó muy lastimado y las autoridades no quisieron intervenir”, señaló.

Te puede interesar: Piden frenar el maltrato a los caballos que circulan en calandrias en Ensenada

La activista dijo que a pesar de que hay una policía ecológica que debe de atender este tipo de delitos, en muchos de los casos no atienden las denuncias.

Yo me presente hace un mes y medio para reportar un caso de maltrato animal a un lado del refugio y teniendo evidencias de videos y testigos no me quisieron tomar la denuncia debido a que no hay un domicilio donde tengo el refugio, me dijeron que era imposible acudir a un lugar donde no hay un domicilio, pero yo me ofrecí para yo misma llevarlos y no quisieron, me ignoraron”, declaró.