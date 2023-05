Rescatan a perro que recibió 12 machetazos

Ensenada BC.- En uno de los rescates de perros que realiza a diario la Asociación Civil Rescatando tus Huellitas, se percataron de un caso de maltrato animal que fue presenciado por un grupo de niños.

La rescatista y fundadora de la asociación, Gloria Arellano Ramírez Rescatando, comentó que acudió a la Colonia Oaxaca en Ensenada para rescatar a una perrita abandonada que habían reportado a través de sus redes sociales, sin embargo, unos niños se acercaron bastante preocupados para informarle de otro caso.

Los niños me comentaron que en la esquina había un perro que estaba herido a machetazos y me dijeron que ellos habían presenciado cuando un señor lo estaba macheteando y que incluso le dijeron que si no lo dejaba en paz le iban a llamar a la policía, el hombre sí lo dejó, pero ya le había dado 12 machetazos”