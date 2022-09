Brigadistas de la Conafor bloquean campamento de operaciones

Ensenada, B.C.- Elementos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) bloquearon las instalaciones del campamento de operaciones que se ubica en la delegación de San Antonio de las Minas, para exigir la remoción de la titular de la Promotoría de Desarrollo Forestal en Baja California, Patricia Mendoza Ramírez, alegando supuestos malos tratos de su parte.

Alrededor de 25 brigadistas que pernoctaban en el campamento ubicado en San Antonio de las Minas, sin embargo, denunciaron que recientemente la funcionaria decidió adaptar su oficina ahí para no tener que trasladarse hasta Mexicali y actualmente ellos duermen en el piso de un galerón que está a un lado.

“Un brigadista tiene que estar descansado para en caso de que tengas que ir a un incendio, ella nos ha quitado la gasolina y hace lo que se le da la gana”, relató José Antonio Morales González, brigadista con 13 años de antigüedad en la Conafor y que recientemente fue despedido, según dijo, de manera arbitraria.

Explicó que hace poco tuvo que salir de emergencia debido a que falleció la hermana de su esposa y por tal motivo pidió vacaciones a través de su jefe inmediato, sin embargo, a su regreso, la funcionaria le informó que le levantaría un acta debido a que ella no había autorizado esas vacaciones.

Se levantó el acta y se mandó a Guadalajara, ella fue para allá se hizo todo el movimiento y sin llevarme un juicio ni nada me dio la resolución para que me fuera, su trato es muy déspota, nos quitaron todas las camas y nos sacaron de las instalaciones, yo quiero mi restitución y que a ella la saquen, ya no podemos estar con ella porque va a haber represalias”, opinó.