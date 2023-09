Bodas y reuniones en el Valle de Guadalupe generan interés en la CDMX

Ensenada, B.C.- El presidente de la Asociación de Anfitriones y Tour Operadores de Baja California (AatopBC), Gilberto Gamiño Herrera, informó que el Valle de Guadalupe se ha vuelto el destino más atractivo para la realización de bodas y reuniones de negocios.

Mencionó que esta semana estuvo en el evento de negocios IBTM Américas en la Ciudad de México, donde hubo aproximadamente 2 mil 800 asistentes, alrededor de 660 compradores y se generaron cerca de 10 mil citas de negocios, sin embargo, se percató del gran interés que continúa generando la Ruta del Vino.

“Mensualmente tenemos alrededor de 60 eventos en el Valle de Guadalupe, además de eventos de bodas tenemos los “meeting planners”, que son juntas corporativas de grupos de 10 a 50 personas de viajes de incentivos y es lo que estuvimos haciendo en ese evento, promoviendo a Baja California para llevar más negocios.

Refirió que, del total de los eventos, alrededor del 50% son bodas y el otro 50% son de turismo de reuniones, lo que genera una importante derrama económica para la zona, ya que en el caso de las bodas se requiere de mobiliario, banquetes, meseros, entre otros servicios.

Gamiño Herrera destacó que hace un mes un total de 13 empresas de Baja California se certificaron como expertos en el destino por parte de la Secretaría de Turismo del Estado.

“Esto quiere decir que estas empresas tenemos algo más que solo experiencias, tenemos la responsabilidad de conocer hoteles, restaurantes y toda la oferta que hay en Baja California, desde unos tacos, hasta el mejor restaurante, hospitales y todo lo que se puede ofrecer, también tenemos la facultad de organizar eventos como convenciones y congresos”, indicó.

Por otra parte, reconoció que, en la edición de este año de las Fiestas de la Vendimia, no se registró más turismo que en ediciones anteriores, lo que refleja que es necesario hacer algunos cambios.

Nosotros detectamos una estabilidad, honestamente no veo un crecimiento este año, creo que a diferencia del año pasado ya no hubo este boom post pandemia, sin embargo, en cuanto a vuelos sí hubo un crecimiento de llegadas al aeropuerto en el mes de julio, estamos hablando de un millón 200 mil visitantes que llegaron al aeropuerto, sin embargo, no todos se quedan en Baja California”, expuso.