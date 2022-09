Ayala destacará obras en primer informe de gobierno

Ensenada, B.C.- El primer informe de gobierno como presidente del 24 Ayuntamiento de Ensenada, se llevará a cabo este sábado 1 de octubre a las 12:00 horas en el auditorio de la Universidad Xochicalco y se transmitirá a través de redes sociales, donde se desatará una gran cantidad de proyectos de infraestructura.

“Es mi tercer informe de gobierno y el primero de este 24 Ayuntamiento, ya que soy un alcalde electo y reelecto, ahorita ya podemos hablar de números tangibles, de obras ya realizadas, concluidas y entregadas, además de proyectos que están en transición”, destacó.

El primer edil mencionó que en promedio de han gestionado mil 800 millones de pesos para todas las obras que están actualmente en desarrollo en la ciudad, como el Nodo El Gallo donde se están ejerciendo 240 millones de pesos.

Podrá decir la gente que el alcalde se está colgando la medallita con una obra que no es de él, pero les voy a decir a los contras que cuando contendí en 2019 en la elección prometí ser un gestor permanente, tocar puertas y tener buena relación con las autoridades para que Ensenada se viera beneficiada, no que pasará lo que ocurrió con otros alcaldes, que se peleaban con la federación, con el estado, y no había nada para Ensenada”, argumentó.

Plaza Cívica de la Patria en Ensenada

Ayala Robles recordó que cuando fue presidente municipal electo en su primer periodo, lo primero que hizo fue agarrar la carpeta de proyectos prioritarios que le había entregado el Consejo de Desarrollo Económico de Ensenada (Codeen), y fue con el ex gobernador para que fueran considerados.

“Cuando fuimos a la campaña con la gobernadora Marina del Pilar, ella me dijo que iba a continuar todos los proyectos que habían iniciado y que traería mucha más obra a Ensenada con el programa respira, por eso es que yo lo digo y lo transmito, el trabajo de un presidente es gestionar, no nada más decir que no hay dinero, el gobierno está en quiebra y la misma cantaleta de siempre, a la gente le interesan los resultados”, opinó.

Por otra parte, mencionó que en la modernización del tramo Chapultepec- Maneadero se invierten más de 500 millones de pesos, una obra que costó mucho trabajo y que se ha logrado gracias al esfuerzo de varios actores políticos.

“También están las plazas públicas que algunas ya se entregaron y otras están en desarrollo las obras, como el mercado público municipal y estamos muy al pendiente de que se continúen los trabajos en el malecón de Playa Hermosa, todo esto ha sido con las gestiones”, apuntó.