Aumentarán apoyos en Ensenada: AMLO

Ensenada, B.C.- Durante su visita a Ensenada, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, llenó en su totalidad el gimnasio universitario de la UABC Campus Valle Dorado, donde brindo un informe de los Programas del Bienestar en Ensenada y aseguró que los apoyos para educación y adultos mayores aumentarán considerablemente

“Ya va a aumentar la pensión para adulto mayor, a partir del 1 de enero ya no van a ser 4 mil 800 pesos bimestrales, van a ser 6 mil pesos bimestrales, va a aumentar 25%, en Ensenada se benefician 40 mil 462 adultos mayores, no se preocupen porque ya viene el cambio, es continuidad con cambio, yo ya termino, pero todos estos programas son derechos constitucionales y esté quien esté no los van a poder quitar”, manifestó.

Asimismo, informó que, en Ensenada, hay 550 jóvenes que están en el programa “Construyendo el futuro”, a los cuales se les contrata y se les da trabajo como aprendices en un taller, empresa o comercio y se les paga un salario mínimo parta que se capaciten.

Lo que queremos es que los jóvenes tengan oportunidades de trabajo y de estudio para que no se los lleven y no los enganchen los de las bandas de la delincuencia, nada de que son ninis que ni estudian ni trabajan, eso es llamarles de manera despectiva y discriminarlos, los jóvenes deben de tener siempre la oportunidad y eso es lo que se está llevando a cabo”, afirmó.

En ese sentido, comentó que en cinco gobiernos anteriores se invirtieron 7 mil millones de pesos en beneficio de los jóvenes, sin embargo, solamente este programa lleva un ejercicio presupuestal de más de 100 millones de pesos en su administración.

Asimismo, aseguró que su gobierno también seguirá apoyando a los jóvenes de familias humildes que están estudiando la universidad y el bachillerato.

“Todos los que estudian preparatoria son 14 mil 834 en Ensenada y van a seguir recibiendo sus becas, también 6 mil 978 familias están recibiendo becas para sus hijos que estudian en prescolar, primaria y secundaria, ya se aprobó el presupuesto para el año próximo, hubo un poco de polémica, no quería, pero al final vamos para adelante en la transformación”, expresó.

Informó que las becas de educación básica de 7 mil aproximadamente que hay actualmente, aumentarán a 14 mil en Ensenada.

“Vamos a continuar entregando los apoyos a las sociedades de madres y padres de familia para el mantenimiento de las escuelas, son 357 escuelas en Ensenada, según el informe han entregado el presupuesto a 294, faltan como 60 escuelas y lo más pronto posible vamos a entregar todos los presupuestos”, detalló.

En cuanto al programa de apoyo a niñas y niños de madres solteras, que anteriormente eran estancias, refirió que en el caso de Ensenada se entregan 3 mil 145 apoyos de manera directa.

Destacó que la pensión para personas con discapacidad apoya a 7 mil 210 personas en Ensenada, sin embargo, gracias a que el gobierno de Baja California aporta el 505 y la federación el otro 50%, todas las personas con discapacidad sin importal la edad ya tienen dicho apoyo.

Ha mejorado la economía

Por otra parte, expuso que México ya es d ellos países con menos desempleo en el mundo.

“El peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar, es un súper peso, tenemos récord en creación de empleo, récord en reservas del Banco de México, récord en la llegada de inversión extranjera, somos el primer socio comercial de Estados Unidos, ya desplazamos a China y a Canadá, eso significa que están llegando inversiones y empleo”, resaltó.

López Obrador refirió que, según las estadísticas del INEGI, a pesar de la pandemia, en México hubo una reducción de la pobreza

“El estado que en este gobierno ha disminuido la pobreza, el primer lugar Chiapas con el 10% menos de pobres, y el segundo estado es Baja California y no solo ha disminuido la pobreza, ha disminuido la desigualdad, en 2010 la diferencia entre el que recibía más y el que recibía menos era 35 veces, ahora la diferencia es solo 15 veces, es decir, 20 veces hemos reducido la desigualdad en el tiempo que llevamos”, planteó.

Recordó que cuando inició su gobierno el salario mínimo era de 8 pesos y actualmente es de 207 pesos en el centro de la República y 312 pesos diarios en la frontera.

“Desde que llegamos aquí ha aumentado el salario mínimo 180% y en unos días más se van a fijar los aumentos al nuevo salario mínimo y va a venir un aumento importante para el salario, esto me lleva a decirles que ya hay 22 millones de trabajadores inscritos en el seguro social y el promedio de salario es de 16 mil 168 pesos mensuales, en promedio 532 pesos diarios, y esto va a aumentar”, declaró.

Por su parte, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, manifestó que miles de familias ensenadenses le tienen una enorme gratitud al presidente por los programas del bienestar.

“Somos el puerto más visitado el Pacifico mexicano con más de 700 mil cruceristas al año y somos la indiscutible capital del vino mexicano, el vino más bueno de nuestro país aquí se produce, pero además, también nos conocen por ser la ciudad del conocimiento, con el mayor número de científicos por habitantes de todo el país y somos la sede del Observatorio Astronómico Nacional”, destacó.

Asimismo, mencionó que Ensenada fue certificado como el primer puerto verde de México y es la gran ventana del país al lejano oriente.

“Nuestra gastronomía y nuestros vinos seducen tantos paladares que fuimos la primera ciudad mexicana en formar parte de la Red de Ciudades Creativas de la Unesco y este año fuimos sede del Congreso Mundial de la Viña y el Vino con la participación de 48 países”, agregó.

La gobernadora destacó que en los dos años de su administración se ha emprendido una inversión sin precedentes de 311 millones 829 mil pesos para llevar los programas de bienestar a los ensenadenses.

“Actualmente son ya 9 mil 390 mujeres de Ensenada quienes reciben su tarjeta violeta en la que hemos invertido 74 millones 67 mil 453 pesos, hoy también podemos garantizar que nuestras pequeñitas y pequeñitos en Ensenada que estudian en las escuelas públicas tienen su pancita llena y su corazón contento porque todos los días les llevamos sus desayunos calientitos, estamos invirtiendo 6 millones 266 mil 619 platos durante todo este año”, informó.

Asimismo, resaltó que los estudiantes de Ensenada cuentan con mejores escuelas, ya que se han invertido 106 millones 932 mil 898 pesos durante el último año en infraestructura educativa.

“Construimos más y nuevas aulas, además de espacios deportivos y apoyos en uniformes, calzado y lentes, estamos trabajando de la mano con el presidente Andrés Manuel López obrador y con el alcalde Armando Ayala para hacer la ciudad que merecen los ensenadenses”, expresó.

Por otra parte, puntualizó que se ha emprendido una mejoría mayúscula en muchas de las vialidades de Ensenada, tanto las del primer cuadro, como las periféricas con una inversión por caso 400 millones de pesos durante este ultimo año.