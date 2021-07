Aumentan personas pidiendo dinero en los cruceros de Ensenada

Ensenada, BC.-En las últimas semanas se ha registrado un aumento de niños que realizan malabares, venden mercancía o piden dinero en los cruceros de las avenidas más transitadas de Ensenada, señaló el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Ensenada (Canaco), Rafael Chávez Montaño.

Esto es algo que no se había visto en Ensenada y hemos tenido quejas de dos formas, la primera es porque hay ciudadanos que piensan que es gente que está viendo que traes en tu carro y en el siguiente crucero te pueden asaltar, y la otra situación es el mal aspecto que dan a la ciudad”, expresó.

Chávez Montaño dijo que hay de todo tipo de personas, adultos mayores, jóvenes y principalmente niños que son obligados a pedir dinero o pintarse como payasitos para que la gente les dé dinero.

Aumenta gente en las calles

“De repente, a raíz de la pandemia esto empieza a crecer y llega el momento en el que las cosas están cada vez más difíciles para todos, tanto para los comerciantes establecidos como para los transeúntes que no saben de dónde salió tanta gente sobre las calles”, señaló.

El líder empresarial comentó que desde hace dos semanas han estado en pláticas con la Policía Municipal para ver la manera de solucionar el problema.

“No se puede retirar a una persona por hacer un trabajo en la calle, pero sí lo puedes retirar por su seguridad, ellos están sobre las avenidas y están arriesgando sus vidas, eso puede ser un motivo o causa para retirar a esas personas”, explicó.

Se van a los cruceros

El presidente de Canaco dijo que anteriormente era más común ver niños pidiendo dinero o vendiendo mercancía en la zona turística de Ensenada, primordialmente en la calle Primera, sin embargo, ante la falta de turismo, ahora han pasado a los cruceros.

“No hay turismo y no hay dinero, si caminas por la calle Primera no encuentras gente, ni mexicanos ni americanos, por eso los niños no están pidiendo limosna, pero en el resto de la ciudad tenemos el problema de los actores urbanos que ahora traen niños y es muy peligroso porque los pueden atropellar”, lamentó.