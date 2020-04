Preocupan homicidios en la zona turística de Ensenada

Ensenada, BC.- Anteriormente los homicidios en Ensenada ocurrirían principalmente en las zonas de la periferia, sin embargo, en los últimos meses se han registrado en zonas concurridas por la población, incluso uno justo enfrente de la vivienda del presidente municipal y otro en un conocido bar de la zona Centro, lo que ha generado preocupación entre empresarios y funcionarios.

El presidente de Coparmex Federación Baja California, Armando León Ptacnik, consideró que actualmente cualquier persona está en riesgo de sufrir un ataque por estar en el lugar equivocado.

“Ya se ha vuelto usual esa inseguridad aquí en Ensenada, obviamente por el tipo de delitos que estamos viendo, son homicidios bastante violentos, la inseguridad está desbordada y la autoridad lamentablemente no la está conteniendo,

El empresario consideró que la autoridad no cuenta con los elementos suficientes para combatir este tipo de delitos, aunado a la impunidad que existe, pues si un delincuente no ve consecuencias por sus actos, continúa delinquiendo.

Consideró inexplicable el homicidio ocurrido en el Papas & Beer que a la fecha no reporta detenidos, pese a que el lugar cuenta con un completo sistema de videovigilancia.

"No es posible que no se haya logrado identificación, lo cual provoca suspicacias con respecto a la forma en que la autoridad está actuando, a lo mejor por temor no están actuando o lo peor sería por colusión”, planteó.

Los decomisos se droga en el puerto también han sido más frecuentes e incluso de acuerdo a información de la Aduana Marítima de Ensenada. A principios del año renunciaron cerca de 100 empleados de la terminal de contenedores por presuntas amenazas presuntamente relacionadas al crimen organizado.

“Aparentemente se ha mantenido una especie de secrecía de lo que está sucediendo ahí aunque a todas luces entendemos que algo muy grave está ocurriendo, es parte de lo mismo, de la falta de contención por parte de la autoridad y en este caso casi pudiera presumirse que hay colusión”, opinó.

Reconoció que cualquier tema relacionado al crimen organizado es bastante delicado y complicado de controlar por parte de la autoridad, sin embargo, la coordinación entre las corporaciones no ha sido visible o efectiva.

“En instalaciones que son tan resguardadas por el ejército, es inexplicable por qué está sucediendo lo que aparentemente está sucediendo, algo está pasando porque no es lógico que nunca haya detenidos, que nadie vaya a parar a la cárcel con tantos eventos que se están dando y a horas en las que se supone que está totalmente activa la autoridad policiaca”, señaló.

Por su parte, el regidor independiente, Raúl Vera Rodríguez, dijo estar bastante preocupado al no ver una estrategia que disminuya los delitos de alto impacto.

“Ahora es más preocupante con las medidas por el Covid-19 porque los negocios están cerrados, la gente anda con cubrebocas y va a ser más difícil identificar a un delincuente al momento de un robo o un homicidio, va a ser más fácil asaltar o delinquir con el rostro cubierto”, declaró.

El regidor mencionó que las autoridades han argumentado que el incremento de este tipo de homicidios se debe a un ajuste de cuentas entre grupos del crimen organizado.

“En el homicidio ocurrido en el Papas & Beer perdió la vida una mujer que no tenía ningún nexo con la persona que falleció, vemos con mucha preocupación que están ocurriendo a plena luz del día y no únicamente en la zona centro, también en las colonias como la 89, Valle Verde, los Encinos y El Prado, entre otras con un conflicto importante”, comentó.

Hechos violentos

Miércoles 22 de enero

Un grupo de hombres armados arribaron a una sucursal bancaria ubicada en la calle Cuarta y Gastelum, amenazando a uno de los cajeros para después huir del lugar

Jueves 23 de enero

Asesinan a un hombre que transitaba en bicicleta por la avenida Ryerson y calle Séptima, a unos metros de la residencia de Armando Ayala Robles

Sábado 7 de marzo

Dos muertos y cuatro heridos en una balacera al interior del Papas & Beer ubicado entre Avenida Ruiz y calle primera en Ensenada

Lunes 9 de marzo

Con más de 20 balazos fue asesinado Juan Francisco Chávez Ibarra, titular de Coordinación de Planeación y Vinculación Empresarial de la DSPM en las inmediaciones del fraccionamiento Misión.

Homicidios 2019

Enero 16

Febrero 15

Marzo 15

Total 46