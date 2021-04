Arribó el Buque Escuela Velero Cuauhtémoc al puerto de Ensenada

El Buque Escuela Velero Cuauhtémoc, se encuentra realizando el crucero de instrucción “Bicentenario de la Armada de México”, el cual comenzó el pasado 05 de abril cuando zarpó del Puerto de Acapulco, Guerrero; citado crucero tendrá una duración de 195 días, donde surcará el mar patrimonial del pacífico mexicano, con escalas en los puertos y puntos de interés náutico de nuestro país.

El crucero de instrucción se realizará en dos fases y el Puerto de Ensenada será visitado por el “Embajador y Caballero de los Mares” en dos ocasiones, siendo la primera del 21 al 24 de abril y la segunda del 06 al 09 de agosto, esto como parte de las visitas a los distintos puertos ubicados en las costas del pacífico nacional.

La mañana de ayer, arribó a este puerto el Buque Escuela Velero Cuauhtémoc, el cual fue recibido por una comitiva reducida conformada por autoridades militares, marítimas y portuarias, a quienes, una vez concluidas las palabras del comandante del Buque Escuela, se les brindó un recorrido a través de la embarcación.

Cabe mencionar que, a los recorridos únicamente podrán ingresar todas aquellas personas que se hayan registrado previamente, a su vez se priorizarán las medidas sanitarias ante el Covid-19, es por tal, que las visitas se realizarán siguiendo un estricto protocolo sanitario y de registro, esto con el motivo de proteger la salud de la tripulación, así como también a la población en general.

No obstante, las personas que no se hayan podido registrar con antelación, tendrán la posibilidad de ingresar, solo en sustitución de alguna de las personas registradas que no asista a su cita.

Con estas acciones la Secretaría de Marina-Armada de México, en el marco del Bicentenario de la Armada, prepara a sus futuros Oficiales para el desempeño óptimo de sus funciones y fortalece en el personal naval las tradiciones, usos y costumbres por la exhaltación del espíritu marinero.

La celebración de este Bicentenario se remonta a los inicios del México independiente, el 4 de octubre de 1821, cuando el General Agustín de Iturbide, ante la necesidad del joven Estado mexicano de contar con una Armada para salvaguardar la Soberanía Nacional, decretó la creación del Ministerio de Guerra y Marina, dirigido por el Teniente de Navío Antonio de Medina Miranda, acto con el que dio inicio la historia de la Armada de México.