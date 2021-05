Armando Ayala dejará una deuda de 700 mdp, asegura Carmen Salazar

ENSENADA, B.C.- Después de haber realizado un análisis de la situación financiera del Ayuntamiento de Ensenada, la economista y candidata a la presidencia municipal, Carmen Lidia Salazar Guerra, advirtió que actualmente el Ayuntamiento se endeuda a un ritmo de un millón de pesos diario.

La candidata del partido Fuerza Por México (FXM), dijo que los pasivos reconocidos hasta 2020 eran mil 640 millones de pesos de retenciones y cuotas por pagar, correspondientes a IMSS, Issstecali y otros impuestos.

Además de 571 millones de pesos que se le debe a BANSI, deuda contratada a dicha institución financiera en la administración de Gilberto Hirata, 96 millones de pesos de pago a proveedores, todas las empresas que le dan servicio al Ayuntamiento y a las cuales no se les ha pagado y 415 millones de pesos de otras cuentas por pagar.

“Eso nos da un total de 2 mil 722 millones de pesos en números redondos, pero eso no es todo, en 2020 la deuda de Ayala creció en 435 millones de pesos, y eso no es lo peor, lo que no nos dicen es que tenemos un adeudo de mil 950 millones de pesos por multas, recargos, intereses y moratorios por no pagar todos estos pasivos a tiempo”, indicó

Salazar Guerra reveló que en la actual administración que preside Armando Ayala, el Ayuntamiento se endeuda a un ritmo de un millón de pesos diario, por lo que al final de la administración la deuda será de 5 mil millones de pesos en números redondos.

“Otro dato es que ahora que se vaya Armando Ayala va a dejar una deuda nueva de 700 millones de pesos, como punto de comparación, Hirata en tres años aumentó la deuda en mil millones, mientras que Armando en dos años la aumentó en 700 millones”, expuso.