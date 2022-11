Advierten sobre ventas de terrenos irregulares en Valle de Guadalupe  

Ensenada BC.- El asesor inmobiliario especializado en Valle de Guadalupe, Julián Salas Borrell, informó que cada vez es más común la venta de terrenos irregulares en el Valle de Guadalupe, por lo que dio algunas recomendaciones para evitar una mala inversión.

“Básicamente hay que partir de conocer qué uso de suelo se tiene donde se tiene la intención de comprar para que sepan la legalidad de la tierra, el uso de suelo para saber qué puedes hacer y qué está autorizado subdividirse y densificar, el coeficiente de ocupación y el coeficiente de utilización de suelo”, indicó.

El experto comentó que en Valle de Guadalupe hay diversos usos de suelo, primordialmente, el uso de suelo agrícola, uso de suelo condicionado al desarrollo, asentamiento humano I y II y las zonas de conservación.

Explicó que en el uso de suelo agrícola se permite una construcción de una casa habitación por cada cuatro hectáreas porque se busca mantener la vocación agrícola de esa zona, o en caso de un proyecto hotelero son dos habitaciones por hectárea.

Densificación de terrenos

Mientras que, en el suelo condicionado al desarrollo, se permite la densificación de terrenos de las subdivisiones de hasta 2 mil 500 metros cuadrados, siempre y cuando éstos colinden con calle pública.

Asimismo, refirió que los asentamientos humanos son zonas como San Antonio de las Minas, El Porvenir y Francisco Zarco.

El asesor inmobiliario recomendó que en cada compraventa que se realice, firmen ante un notario público y eviten la compra de propiedades a través de contratos privados que no estén ratificados ante la fe pública de un notario.

Con esto podemos contribuir a evitar que se realicen malas prácticas con el tema de la explotación de los bienes raíces, es decir, que en terrenos de uso de suelo de conservación se siga promoviendo la venta de terrenos de menos de la densidad que te permite el municipio, que en un uso de suelo de conservación serían subdivisiones no menores a cinco hectáreas “

Expresó.

Venta informal de terrenos

No obstante, comentó que cada vez es más común que de manera informal se están vendiendo terrenos y sobreexplotando los suelos en usos de suelo que no corresponden a esas densidades.

“En un uso de suelo agrícola te pueden llegar a vender terrenos de hasta 500 metros cuadrados, evidentemente no de manera formal, es decir, en un contrato privado, nosotros promovemos siempre a los inversionistas, inviertan o no con nosotros, que soliciten la escritura pública, que revisen que un abogado que entienda de temas inmobiliarios revise la escritura, la cuenta de predial que esté subdividido de manera correcta y que tengan el dictamen de uso de suelo no verbal”, puntualizó.

En ese sentido, Julián Salas dijo que constantemente lo contactan personas que compraron algunos terrenos para que los ayuden con la regularización, debido a que no han podido concretar una escritura pública porque se les vendió una posesión o porque adquirieron una propiedad donde existen herederos o un intestado, o simplemente la persona que les vendió no era el titular de una parcela.

“Si es recurrente lo que está sucediendo en la zona, por eso reiteramos siempre que adquieran frente a un notario público, este año nos ha tocado atender alrededor de unas 40 personas que nos llamaron para una asesoría y como nosotros tenemos mapeado el Valle de Guadalupe con los diferentes usos de suelo podemos entender las densidades y subdivisiones que se pueden permitir, es un tema recurrente en la zona”, apuntó.