AMLO firma acuerdo para regularización de vehículos usados

El Presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, estuvo el sábado 16 de octubre en el Municipio de Ensenada para firmar el acuerdo regularizar vehículos de procedencia extranjera.



La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, comentó que gran parte de los automóviles sin matrícula y de procedencia extranjera son usados por grupos criminales para cometer ilícitos.



"En Baja California circulan más de 500 mil vehículos irregulares de procedencia extranjera, mi los de los cuales impactan en la inseguridad ante la falta de mecanismo de registro y control vehicular", indicó.



Refirió que del 1 de noviembre de 2019 al 30 de agosto de 2020, en Baja California fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales 370 vehículos usados para la comisión de homicidios calificados, 78% de los cuales son de origen extranjero e irregulares.

Te puede interesar: Siguiente administración continuará trabajando problemática de los autos 'chocolates'



Puntualizó que el beneficio aplica solo para los automotores de los siete estados que abarca la frontera Norte; para implementar los mecanismos que harán efectivo el decreto, las secretarías de gobernación, economía, hacienda, y de seguridad y protección ciudadana, trabajan en un programa que abarcará municipios de abaja California, Chihuahua, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Baja California Sur.



"La realidad es que muchos de estos autos circulan por nuestras calles todos los días y necesitan ser regularizados por la seguridad de todos, el programa, dará rostro, nombre y domicilio de estos vehículos como ya ocurre con todos los que ya son regulares en el país, es decir, que estén inscritos en el registro público vehicular", apuntó.



La funcionaria resaltó que uno de los objetivos de esta acción es evitar la comisión de hechos delictivos con vehículos de procedencia extranjera que carecen de un documento.



"Con la regularización y registro de estos autos podemos tener un padrón confiables lara identificarlos y evitar que sean usados por bandas criminales de forma anónima", señaló.



Rosa Icela Rodríguez consideró que además de atender un tema de seguridad, se atiende una problemática social añeja, ya que mucha gente compra estos vehículos y los usa para llevar a sus hijos a la escuela o lara su jornada laboral en el campo o para realizar sus actividades cotidianas, así que a ellos también se les dará certeza jurídica para evitar extorsiones.



"Los recursos que se obtengan de esta regularización se invertirán en mejorar las vialidades, en reparar los baches y contribuir así al bienestar de la población, mejores servicios públicos también abonan a la seguridad de todos", agregó.



Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, destacó que haber tomado la decisión de regularizar los carros que no cuentan con papeles, además de crear un entorno más seguro, generará un recurso para que los ciudadanos tengan mejores calles.



Por otra parte López Obrador puntualizó que continúan todos los programas sociales como la pensión para adultos mayores, la pensión para niños com discapacidad y las becas para estudiantes, entre otros.



"Van a seguir los programas para garantizar el derecho a la salud, a la educación, ¿por qué puedo asegurar qué hay presupuesto suficiente para seguir invirtiendo en beneficio del pueblo?, porque tenemos recursos, tenemos presupuesto, el problema no es la falta de presupuesto, tenemos esos recursos porque no hay corrupción", afirmó.



Asimismo, López Obrador recordó que el próximo año, por primera vez en la historia de México se va a aplicar el metido democrático de la revocación del mandato.

A finales de marzo de 2022 se van a instalar mesas, casillas y se va a votar de manera muy sencilla, se va a preguntar al pueblo si quiere que continúe el presidente o que renuncie, es sí o no, lo demás no me interesa, esto es un acto de entera democracia porque el pueblo pone y el pueblo quita, el pueblo debe de tener siempre las riendas, nadie debe de sentirse absoluto", expresó.