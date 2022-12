69 personas ganaron amparo legal contra alza del predial de 2022

Ensenada, B.C.- Un total de 69 amparos federales ya fueron resueltos a favor de la ciudadanía de Ensenada que fue afectada con el alza del impuesto predial durante el año en curso, informó Mario Zepeda Jacobo, presidente del Consejo Ciudadano BC.

Comentó que en total promovieron 113 amparos, de los cuales obtuvieron 69 sentencias en las que se le obliga al Ayuntamiento de Ensenada a devolver el cobro excedente o emitir recibos para pagar solo lo justo.

Los otros por tecnicismos legales no prosperaron, principalmente porque el comprobante que tenían, que muchos pagaron por internet tienen un recibo, no tienen una factura y legalmente eso no tiene favor, pero con los que ganaron se demuestra que es inconstitucional el cobro como fue planteado, incluyendo el que viene del próximo año porque está en la misma situación”, expresó.