545 escuelas regresaron a clases presenciales en Ensenada

Ensenada, B.C.- 545 regresaron a clases presenciales y 41 no pudieron abrir por ser consideradas no aptas por cuestiones de servicios e infraestructura.

Con una ceremonia cívica en la Primaria Federico Chapoy en la Colonia Chapultepec, autoridades escolares iniciaron formalmente el ciclo escolar y reportaron que la asistencia de los alumnos oscila entre un 80 a 85% de su matrícula.

Las 41 escuelas que no pudieron regresar a clases fueron consideradas no aptas por problemas como falta de energía, falta de agua potable, baños que no puedan ser utilizados y alguna situación con los cercos perimetrales.

La delegada del Sistema Educativo en Ensenada, Arizbeé Montaño Zavala, dijo estar complacida por el regreso presencial, ya que permitirá atender la salud socioemocional de niñas, niños y adolescentes, además de trabajar en las acciones compensatorias para la recuperación de los aprendizajes claves.

En la escuela primaria “La Corregidora”, una de las más antiguas de Ensenada y ubicada en la zona centro, se pudo observar bastante orden en la llegada de los automóviles gracias a la presencia de una unidad de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, asimismo, el ingreso de los alumnos estuvo coordinado por un maestro que fue organizado a los alumnos por grado para que no hubiera conglomeraciones.

En la entrada del plantel hubo una persona encargada de tomar la temperatura y proporcionar gel antibacterial a cada uno de los alumnos y maestros, además de verificar que tuvieran puesto el cubrebocas.

Padres de familia contentos por el regreso a clases

Padres de familia que fueron entrevistados, manifestaron estar de acuerdo con el regreso a clases presenciales, ya que sus hijos necesitan socializar y los conocimientos no se adquieren de la misma forma de manera virtual, y dijeron que confían en los protocolos sanitarios que se están implementando.

“Mi niña desde que se enteró que volvía a clases se emocionó, pero a la vez no quería venir porque todos estamos espantados por lo que estamos viviendo con la pandemia, en la casa todo el tiempo se enfada, los chamacos tienen que vivir su vida e ir a la escuela, ya en la mañana venía emocionada y contenta, no es lo mismo aprender en un salón que es lo normal a estar en una pantalla y no captar muchas cosas que la maestra explica”, Paolo Hernán, padre de familia.

Ha sido difícil porque tenían que quedarse en casa y uno tiene que salir a trabajar, ya era necesario que fuera presencial porque no puede haber circos abiertos, cines abiertos, el Valle a todo lo que da y las escuelas cerradas, no es que a nosotros no nos haya dado Covid, tuvimos muchos familiares y muchas pérdidas y aun así nosotros consideramos que era necesario el regreso a clases, hay que educarlos desde la casa para que tomen las medidas, siempre cubrebocas y su careta, ellos saben cómo cuidarse, estoy segura que van a estar bien”, Griselda López, madre de familia.

“Siento alivio porque mi niña se ve muy contenta de regresar a clases, la pandemia nos afectó a todos por igual y más que nada a los niños el encierro les estaba afectando porque no es el mismo aprendizaje que se da en las aulas que en casa, estoy confiado en que esto poco a poco ha ido mermando, confío en los protocolos y yo creo que es más dañino estar encerrado”, Sergio García, padre de familia.

