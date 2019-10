15 de octubre, fecha límite para tramitar pre cartilla del SMN

Ensenada, BC

Este martes es la fecha límite para que los jóvenes nacidos en 2001, anticipados y remisos puedan tramitar su pre cartilla para el Servicio Militar Nacional, informó la titular de la Junta Municipal de Reclutamiento del XXIII Ayuntamiento.

Irma Ibethe Ayón Labastida, titular del área, comentó que este trámite es totalmente gratuito y es el primer paso que debe de realizar la juventud ensenadense para cumplir con esta obligación que como mexicanos tenemos.

Recordó que el Servicio Militar Nacional es una obligación ciudadana que tiene sustento legal en el artículo 5/o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley del Servicio Militar y su Reglamento, además para algunos trabajos es un requisito indispensable.

La funcionaria municipal reiteró la invitación a la juventud que aún no ha realizado este trámite lo haga a más tardar este 15 de octubre en las instalaciones de la Junta Municipal de Reclutamiento, ubicadas en avenida Diamante s/n, fraccionamiento Nueva Ensenada, a un costado del Parque Mundo Infantil, en un horario comprendido entre las 8:00 y las 15:00 horas.

Comentó que hasta la fecha alrededor de mil jóvenes de todo el municipio han solicitado la pre-cartilla del SMN.

Requisitos:

•Acta de nacimiento vigente

•Comprobante de domicilio –recibo de luz o credencial de elector-

•CURP

•Comprobante de último grado de estudios

•Cuatro fotografías, tamaño credencial a color, en papel mate de 35x45 mm, de frente, sin barba, bigote rasurado, no capuchón, no lentes, cabello corte escolar, patillas a medio oído, no cadenas ni aretes y frente despejada.