Piden empresas prorroga de impuestos para cubrir nominas

Así como las empresas son responsables al cumplir con las normatividades, el gobierno debería retribuir al sector productivo y apoyar con el diferimiento en el pago de impuestos durante la emergencia sanitaria, a fin de poder garantizar los sueldos a los trabajadores.

Lo anterior lo asentó Francisco Rubio Rangel, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Tijuana, luego de que el gobierno federal emitiera un decreto en el que estipula qué actividades productivas son esenciales y pueden seguir operando, y cuáles deben parar y enviar a su personal a casa, con su sueldo íntegro de un mes.

"Partiendo de que es una crisis humanitaria económica, aquí lo más importante para las empresas es que analicen el decreto para saber si entran o no en las actividades no esenciales. Nuestra postura es que estamos en la antesala de la contingencia, donde no queremos que se extienda a 60 días", apuntó.

El dirigente enfatizó que el parar operaciones por un mes implica un reto que sobrepasa las posibilidades de la iniciativa privada, principalmente para las pequeñas y medianas empresas, las cuales podrían no sobrevivir a esta crisis.

"No estamos en contra de estarles pagando a nuestros empleados, de hecho somos el estado que más paga impuestos sobre nómina, que tenemos sueldos mucho más altos que en otros estados, lo que queremos es que nuestras empresas sigan de pie cuando esta crisis termine", subrayó Rubio Rangel.

De ahí que la Canacintra Tijuana hizo un llamado a las autoridades a apoyar a las empresas con el diferimiento del pago de impuestos, es decir, simplemente otorgar una prórroga, pues no se están negando los patrones a pagar las contribuciones.

"De momento tenemos 19 maquiladoras que representan entre 3 mil y 4 mil empleados, que cerraron y enviaron a los empleados a sus casas, algunas pagaron el sueldo íntegro, pero no todas pudieron hacerlo, por eso las autoridades deben valorar estas situaciones, ya que las empresas tenemos que seguir pagando impuestos, rentas, servicios", expuso.

Francisco Rubio mencionó que así como las empresas cumplen con la normatividad en tiempo y forma, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) también debería entregar las devoluciones de IVA en el tiempo que marca la ley, sin embargo, esto no ocurre, a pesar de que en estos momentos es cuando se requiere de esa liquidez para solventar nóminas.

"Hacemos un atento llamado a las autoridades para que nos apoyen y que consideren la repercusión que pudiera llegar a suceder, para que estas personas que se están yendo a su casa, puedan regresar a sus puestos de trabajo una vez que pase la contingencia", concluyó.