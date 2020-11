Piden empresarios seguir los protocolos de salud

Tijuana, BC.- El sector empresarial pide a la ciudadanía que no baje la guardia con las medidas de seguridad ante el Covid-19; están comprometidos a mantener el semáforo epidemiológico en color naranja para evitar las afectaciones económicas y de salud.

Gabriel Camarena Salinas, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Tijuana, comentó que la situación actual de la pandemia es un tema que les preocupa por la salud y las repercusiones económicas de un semáforo rojo.

Es desafortunado ver a la población que está relajada, por decir, y no se está cuidando y pues no está cuidando a su prójimo, al no tener distanciamiento, al no usar cubrebocas, etcétera”, señaló.