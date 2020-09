Ha quedado SAT con espacios vacíos por incumplimiento de las citas

Tijuana, BC.-En Tijuana, el promedio de abandono de citas en el SAT es del 27.93%, lo que representa a los contribuyentes que no cancelan ni utilizan su visita agendada.

Esto es un impedimento para atender a todos lo que requieren el servicio; la Administradora del SAT en Tijuana, Lizbeth López Guillén, manifestó que hay días en que las oficinas se encuentran vacías por el incumplimiento.

Debido a la contingencia solo pueden atender mediante citas, lo que genera que si un contribuyente no asiste, ese espacio se queda vacío y se podría ocupar con alguien que lo necesite.

Este es el motivo por el que exhortó a los ciudadanos que cancelen su visita con oportunidad si no pueden asistir, para generar solidaridad con otros contribuyentes y se aprovecharán esos espacios.

Tijuana, incluyendo Rosarito, es el primer lugar en abandono de citas con el 27.93%, seguido por Tecate con el 25.69% y Ensenada es el que tiene menos, con 20.84%. Lizbeth López comentó que el no asistir sin previo aviso, tiene consecuencias, después de tres inasistencias, se le penaliza sin poder agendar de nuevo durante un mes.

Otro problema que ha presenciado es que las personas llegan con los requisitos incompletos, por lo que pide que revisen su documentación con anticipación y llevarla en original; esto se les indica en el acuse de cita.

“Me han llegado contribuyentes para trámites bien sencillos sin identificación, por ejemplo, y pues ya es un espacio que yo ya utilicé y yo ya no lo puedo atender porque pues si no se identifica no le puedo hacer el trámite”, explicó la administradora.

Los requisitos totales de los trámites pueden revisarlos en la página del SAT, en el anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal; generalmente los contribuyentes que realizan procesos complejos cuentan con un contador.

Por lo que abrieron pláticas con distintas asociaciones para cuidar que lleven la documentación correcta y evitar cualquier problema.

López Guillén apuntó que Baja California no es uno de los Estados que tenga incidencia en compra- venta de citas; han realizado esfuerzos para eliminar estas prácticas.

“Las personas que son más susceptibles de que les puedan vender una cita es la tercera edad que pues no saben utilizar un equipo de cómputo. Para la tercera edad nosotros si tenemos un servicio especial, los atendemos de forma prioritaria”, finalizó.