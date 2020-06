Esperan en Canacope el ‘semáforo naranja’ para reabrir negocios

Tijuana, BC.- Negocios de compra y venta de ropa, accesorios, calzado, estéticas, entre otros, podrían reabrirse cuando el semáforo epidemiológico cambie a color naranja y se activen a la par de otros comercios.

La presidenta de la Cámara Nacional de Comercio Pequeño (Canacope) Tijuana, Gina Villalobos, informó que aunque se desconoce aún la fecha específica de la reapertura, hay una gran posibilidad de que muchos de los comercios procedan a la apertura en semáforo naranja.

Entre los giros que podrían reabrir cuando cambie de color están los negocios de venta de ropa, accesorios, calzado, las salas de belleza, las salas de masaje, entre otros, detalló.

“Hay ahorita muy buena comunicación con Sedeti (Secretaría de Desarrollo Económico de Tijuana) para proceder a la apertura y adecuar todas las normas, dependiendo del giro del establecimiento”, señaló.

Alrededor de 200 establecimientos afiliados a la Canacope Tijuana, en su mayoría del giro de belleza y venta de artículos importados, no podrán volver a abrir, luego de que la contingencia sanitaria disminuyera.

“Ya tenemos detectados a los que definitivamente ya no podrán seguir, de nuestro padrón alrededor de 200 no van a poder continuar. Los más afectados son todos los que no son esenciales, como los de compra y venta de mercancías, y los de servicios”, lamentó.

Están apoyando a los negocios a conseguir recursos del gobierno, dijo, y a generar convenios con arrendadores.

En el caso de los servicios, como las salas de belleza y los spas, les fue imposible continuar con las rentas, aseguró que muchos de estos negocios ya han comenzado con la venta de su mobiliario o a buscar un traspaso porque ya no pueden mantenerlo.

“Queremos que todos vuelvan a caminar, aunque se transite de manera lenta pero que sí exista, por eso estamos animando a que no entreguen los locales, tratando de llegar a convenios con los arrendadores, poniéndoles cursos, capacitaciones”, expuso.