Ya hay ganadores de la carrera Obesity Not For Me de 10K 

TIJUANA.- Geoffrey Kenissi Bundi con marca de 28.40 y Gesabwa Risper Biyaki con un tiempo de 33.25 fueron los ganadores de la segunda edición de la carrera Obesity Not For Me de 10 kilómetros.

El evento fue avalado por la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo y la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF), por lo que atrajo a corredores élite.

La salida y meta fue en la Tercera Etapa Río Tijuana a las 7:00 horas.

A los tres primeros tres lugares en ambas ramas se les premio con 15 mil pesos al primer lugar, 8 mil pesos al segundo y 5 mil pesos al tercero.

Top Tres Varonil 10 kilómetros

Geoffrey Kenissi Bundi 28.40

Robert Gaitho 28.46

Gerard Nicolas Giraldo 28.51

Gesabwa Risper Biyaki 33.25

Ursula Patricia Sánchez 33.44

Mayra Sánchez Vidal 33.47

Top Tres Nativos Varonil 10 kilómetros

Daniel Valdez 32.34

Eric Guillen 32.37

Raymundo Torres 32.56

Top Tres Nativos Femenil 10 kilómetros

Fernanda Medina 36.20

Andrea Jarillo 38.13

María Elena Valtierra 39.37

Silla de Ruedas

Jesús Terán 27.26

Jessie Gil 27.30

Débil Visual

Álvaro Gómez 50.03