Tijuanense peleará en cartelera de "Canelo"

El tijuanense Julián Fernández (14-2) tendrá su primera pelea del año en el mejor escenario posible: En una cartelera de Saúl “Canelo” Álvarez.

El pugilista peso Completo se enfrentará el sábado al cubano Frank Sánchez (16-0) en las peleas preliminares de la función que protagoniza “Canelo” Álvarez ante el britanico Callum Smith en el Alamodome, en San Antonio, Texas.

Fernández, apodado el “Pitbull”, es hijo del artemarcialista Pedro “Pitbull” Fernández y se preparó a conciencia de la importancia del evento.

“Me siento muy contento, muy feliz, por estar en esta cartelera, catalogada por muchos expertos como la mejor del año. Estamos listos para esta pelea y bien preparados como siempre”, comentó desde el hotel que funciona como “burbuja” para disminuir los riesgos de infección de Covid-19.

Además de recibir los consejos de su papá, se entrena con el excampeón mundial Alejandro “Terra” García y es quien lo mantuvo activo durante la pandemia y es la persona que lo acompaña al evento con sede en los Estados Unidos.

“Aparte tengo un entrenador que siempre está detrás de mí diciéndome que corra, que entrene, que detalles corregir. Siempre me mantengo activo y las carteleras y toda la actividad se redujeron bastante pero nosotros entrenamos a puerta cerrada para no perder el ritmo”, comentó el pugilista de 27 años.

Sabe que enfrentar a Sánchez, conocido como “The Cuban Flash” y entrenado por Eddy Reynoso, será un gran desafío y eso es para lo que se prepara.

“Siempre me he considerado muy disciplinado en ese aspecto, a final de cuentas a esto me dedico, esto es lo que hago, todo el tiempo estoy entrenando, entrené todo el año, un mes antes apretamos la preparación, así que, listos para dar lo mejor este sábado”, finalizó.