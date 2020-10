Joel Muñoz busca aportar su granito a Los Bravos

MEXICALI, Baja California, 30 de octubre de 2020.- El tijuanense Joel Muñoz buscará el próximo año un lugar con los Algodoneros de la Unión Laguna, en Liga Mexicana de Beisbol, pero antes, este sábado y domingo estará listo para aportar su granito de arena con los Bravos de Tijuana.

Y es que el campo Ángel Camarena de Otay, en Tijuana, se jugará la gran final del primer Torneo Estatal de Beisbol INDE 2020, donde su equipo Bravos enfrentará a la Industrial y Comercial de Ensenada, en una serie a ganar dos de tres juegos bajo la coordinación del instituto que preside David González Camacho.

El pasado domingo en el campo Antonio Palacios de Ensenada, el manager Ismael “Negro” García le dio la bola en el segundo juego para la tribu, ante la Urbana de Mexicali, y salió luego de un trabajo magistral sin hit ni carrera en seis entradas, hasta que en la séptima permitió el primer imparable.

Cortesía

“Estoy contento de haber puesto mi granito de arena en este juego, no tenía pensado que fuera abrir, pero me metieron y gracias a Dios se dieron las cosas”, dijo el lanzador de 19 años de edad.

“La verdad”, aseguró, “yo pensaba que ya me había pegado un hit el primer bat de ellos, cuando me sacaron fue cuando me dijeron que llevaba el sin hit, pero pues ni modo, así es el beisbol”.

De cara a la final del Torneo Estatal de Beisbol INDE 2020, consideró que Bravos e IC ofrecerán una serie bastante cerrada, con dos equipos parejos.

Cortesía

“Siento fuerte el equipo de nosotros, vamos a llegar a la final con todo, siento que va ser una final muy cerrada con Ensenada, que trae un buen equipo también”, señaló.

En mayo del 2019, Joel hizo realidad su sueño: Debutar como pelotero profesional y con el equipo de su tierra natal, los Toros de Tijuana, convirtiéndose en el décimo quinto tijuanense en hacerlo con esta franquicia en Liga Mexicana de Beisbol; luego fue enviado a préstamo a Pericos de Puebla.

“Toros me había subido un año antes, pero fue cuando me desgarré el hombro, esa temporada no pude debutar, pero ya gracias a Dios el año pasado debuté.

“Tuve altibajos, no fui constante, pero el chiste es que ya estuve allí, ya probé, ya sé lo que tengo que hacer para mejorar, hay que prepararnos, hay que estar listos para en cuanto nos hablen llegar con todo y hacer el equipo en el verano”, comentó quien pertenece a los Venados de Mazatlán, en Liga Mexicana del Pacífico.

Joel Muñoz es un pitcher que surgió del equipo Marlins, en la Liga Infantil y Juvenil Guaycura de Tijuana, y quien en el 2015 fue campeón con Baja California en Monterrey, Nuevo León, en Olimpiada Nacional, programa del que se despidió en el 2017 cuando la “Baja” se quedó en el camino en Hermosillo, Sonora, en la etapa regional.