Oficialmente Frankie Oviedo es el nuevo técnico de Xolas

TIJUANA, BC.- Xolos presentó oficialmente a Frankie Oviedo como su nuevo director técnico de la escuadra femenil.

“Estamos contentos de reactivarnos de paulatinamente volver a la normalidad, para nosotros es del agrado presentar a nuestro entrenador del equipo femenil, al señor Frankie Oviedo, sabemos de su capacidad”, expresó el director general deportivo de Xolos, Ignacio Palou.

Agregó que las expectativas siempre son altas, por lo que con cada nuevo elemento el objetivo es seguir creciendo y evolucionar.

“Seguramente va a fortalecer el tema táctico, paso a paso conformar un equipo, así como todas las jugadoras que se van a quedar en el plantel”.

Entre las jugadoras que estarán para la siguiente temporada será la delantera Renae Cuéllar.

“Es una extraordinaria futbolista debe ser de las mejores en la Liga, lo ha demostrado durante mucho tiempo, es un referente del fútbol mexicano, lo vive muy fuerte e intensamente”.

Por su parte, el nuevo director técnico Xoloitzcuintle Femenil, Frankie Oviedo, declaró que su experiencia le aportará una nueva imagen a las fronterizas.

Cuando Nacho, me invitó a trabajar siempre fue muy claro iniciar desde abajo, conocer todas las categorías, he tenido la fortuna de que todos estos años me he formado como entrenador desde la Sub13, Sub 15,Sub17, Sub20 y tres en Primera División, la femenil es la cereza del pastel”.