El lado de la fuerza de Marlen González

Marlen Lucero González es una atleta reconocida dentro del fisicoconstructivismo con una trayectoria de más de 15 años, disciplina que la ha llevado a ganar el certamen más reconocido: el ser la campeona absoluta en la categoría Figura Fitness en la edición 67 Mr. and Miss México en 2019.

Pero el éxito llegó después de la tormenta. Hace tres años tuvo que ser sometida a una operación de la columna.

“Tuve una lesión hace tres años de la espalda. Se me hizo una especie de escoliosis y mi columna colapsó y me operaron. Me quitaron una hernia de 8.5cm y parte de la vértebra L5, pero regresé más fuerte, ganando el campeonato más importante de México”.

A pesar de los esfuerzos, el reconocimiento y el éxito, ha sido víctima de violencia verbal con comentarios que escuchó de personas que consideran no es correcto que una mujer tenga los músculos desarrollados.

“Lamentablemente hay muchas envidias y en este medio, creo que se presta mucho para tener una violencia en particular. En lugar de unirnos y apoyarnos nos separamos más. Han llegado personas que me ven mi foto en el gimnasio y dicen, no quiero estar como ella, porque sino voy a parecer hombre, demasiados músculos, pero eso cada quien”, detalló.

Foto: Sergio Ortiz

Otro episodio por que el que ha tenido que pasar la atleta es ser atacada en las redes sociales, debido a su trayectoria como deportista.

“Hace cuatro meses sufrí un ataque. Hicieron 10 páginas con mi nombre haciendo insultos a otras personas. En él ponían que yo podía hacer tríos con mi marido, infinidad de cosas con los que me conocen o mandando pornografía, hice una demanda, y descubrimos que fue un hombre”, explicó.

Incluso utilizaron varias fotografías de ella con un amigo, el fallecido, Miguel Ángel Padilla, en una portada en la que se burlaban.

“Éramos muy unidos e hicieron una foto con una cruz y la portada de él y mía juntos, y empezaron hacer bromas”.

Foto: Sergio Ortiz

Un proceso que fue muy duro para ella, pero que con el apoyo de su esposo, Gabriel Velazco, lograron salir adelante.

“Fueron cuestiones de envidia y no hacia mí, sino a mi pareja, por medio de hacerle daño a él, entraron por mi lado”.

Después de las duras batallas a las que se ha tenido que enfrentar, agregó que sí es importante celebrar el Día Internacional de la Mujer, por el esfuerzo que deben de hacer continuamente.

Pero referente al “Paro Nacional” que se hará el 9 de marzo, opinó que cualquier tipo de violencia se podrá erradicar por medio de una educación con valores.

“Me parece perfecto el Día Internacional de la Mujer, porque es una manera de sobresalir, pero lo del paro del 9, creo que no nos ganamos nada por no ir a trabajar sino todo lo contrario, eso empieza desde casa, es poner el ejemplo respeto a los demás”.

Consideró que las agresiones son por igual de hombres a mujeres y viceversa.

“Siento que la violencia, también viene de las mujeres, no nada más del hombre. No debemos permitir, ni golpes, ni maltratos. Hay violencia en general, todos somos iguales”.

Después de florecer en la adversidad, lo que sigue para Merlene es competir el próximo

27 de junio en Guadalajara, Jalisco en el México Súper Show, para tener el carnet profesional y en algún momento llegar a coronarse en el máximo evento Mr. Olympia.

“Depende del resultado. Dios quiera estoy entrando muy duro, si gano después calificar para sacar puntos y llegar a Olympia”, concluyó.