Renae Cuéllar lucha desde su trinchera con Xolas

El rol de la mujer en el deporte ha ido cambiando con el tiempo, antes no era bien visto que las mujeres jugaran futbol, sin embargo, con el paso del tiempo, se crearon clubes e incluso la Liga MX Femenil.

Renae Cuéllar es delantera de Xolas, y pertenece al gremio de deportistas que ha logrado forjar una exitosa carrera en el balompié, ya que desde hace más de diez años ha sido parte de la Selección Nacional.

La originaria de Los Ángeles, California, declaró que sí existe todavía una presión social, con los estereotipos del rol femenil y el varonil.

Cuéllar tiene que encontrar un equilibrio en sus actividades como esposa, madre y jugadora.

“Ya son diez años que he estado con la Selección Nacional de México, representar a mi familia y a México es algo que no puedo definir, solo sé que es algo que quiero hacer, pero sí es difícil, ser mamá, esposa y futbolista”.

Foto: Pablo Hurtado

La delantera entiende perfectamente que ella es la voz e imagen de muchas mujeres, por lo que apoya el Día Internacional de la Mujer y el movimiento del “paro nacional” del 9 de marzo, que persigue erradicar la violencia hacia la mujer.

“Sí apoyo este movimiento, en San Diego no se escucha mucho, pero es muy triste porque esas cosas hay en todos los países, especialmente en México y para mi, que soy mamá y esposa estoy luchando por todas las mujeres, quiero ser un ejemplo para ellas”.

Agregó que espera que la situación llegue a cambiar ya que afecta a todas las mujeres de todo el mundo.

“Hay muchos obstáculos y mucha gente puede pensar que no se puede ser buena mamá, esposa y ser futbolista y dejar a su hijo en su casa con la abuela, pero para mí, es muy importante que todo el país de México se una por esta causa y ojalá que todo esté mejor en los próximos días y años, para las mujeres”.

Dentro de la historia del futbol, Renae se unió a las Xolas desde el Apertura 2019, en el que destacó como la mejor goleadora del equipo marcando doce tantos, un logro que ninguna jugadora había conseguido.

Mencionó que todo es gracias a su mentalidad de siempre aportar para su equipo, es ganar o ganar, no hay otra opción.

“Siempre estoy pensando en el futbol, es una cosa diferente a lo que mi esposo piensa de mi, él es más tranquilo y calmado, a él no le gusta estar en la casa y platicar de futbol, yo siempre quiero estar platicando de futbol, en qué puedo mejorar, creo que es un chip que yo tengo adentro de mí y que no puedo cambiar”.

Renae Cuéllar está casada con el también futbolista Carlos Álvarez, quien actualmente juega con San Diego Loyal SC. y padre de su hijo Romeo, por lo que no descarta que cuando crezca llegue a ser futbolista.

“Sí, nosotros sí quisiéramos que fuera futbolista, pero eso va a ser decisión de él, pero lo más importante es que él sea una buena persona con toda la gente”.

Algo característico de Renae es que siempre que finaliza un juego en el Mictlán, va por su hijo Romeo para que él entienda que siempre piensa en él en cada juego.

Recientemente la delantera jugó en la fase Preolímpico de la Concacaf, con miras a Juegos Olímpicos de Tokio 2020, si bien no se logró la clasificación, destacó dentro del 11 ideal.

“Muy orgullosa de representar a mi país, y a mi Club Xoloitzcuintle, yo trabajé muy duro, pero no podría estar en el 11 ideal si no fuera por el equipo, ellas juegan muy bien, pero al final no ganamos el boleto a Tokio, pero creo que era muy bueno para nosotras por el futuro del futbol mexicano”.

La Xoloitzcuintle se describe con una personalidad fuerte y directa.

Agregó que gracias a la Liga MX Femenil, el nivel competitivo ha ido creciendo entre ellas mismas y en los equipos.

“Siento que es mucho más difícil que el otro torneo, porque a pesar de que cambiaron las reglas para nosotras poder estar aquí, las jugadoras mexicanas están jugando muy bien, es diferente, los equipos están cambiando y están creciendo, muestran un nivel con más competición y creo que va a crecer mucho más”.

Añadió que su entrenadora Carla Rossi siempre busca impulsar a todo el conjunto a estar unidas.

“Creo que hay mucho talento en individual, pero no estamos unidas todo el tiempo en los partidos, necesitamos estar juntas en las buenas y en las malas, es parte de ser profesional, hay algunas que entienden eso y otras que no, nosotras debemos de estar unidas para crecer como equipo”.

Dentro de sus próximos proyectos está seguir en Xolas, estar en otra Liguilla y ser convocada de nuevo a la Selección Nacional de México.

“Siempre es un honor estar en la Selección y representar, estoy muy contenta con el equipo, con el cuerpo técnico, así como con los cambios que ha habido, gracias al apoyo me siento orgullosa de ser de la familia Xoloitzcuintle de Tijuana, ojalá que nosotras podamos estar en Liguilla y ganar un campeonato”.

Pero a largo plazo le gustaría llegar a ser una entrenadora y ser maestra de alguna universidad.

“Ser entrenadora, creo que tengo la personalidad fuerte para entrenar mujeres, es diferente porque hay muchos sentimientos en el futbol mexicano para nosotras, en comparación a la de los hombres, también ser profesora de universidad o preparadora física”, concluyó.

Su recorrido en el futbol:

2008-2012

Universidad de Arizona

2012

Universidad de Oklahoma

2013

FC Kansas City de National Women´s Soccer League (NWSL)

2013

Seatle Reign de National Women´s Soccer League (NWSL)

2013

Sundsvalls DF de la Liga Profesional de Suecia

2014

Washington Spirit de National Women´s Soccer League (NWSL)

2016

BV Cloppenburg equipo de Alemania

2018

FC Kiryat Gat futbol de Israel

2018

Stjarnan FC futbol de Islandia

2019-PRESENTE

Club Xoloitzcuintles, Liga MX