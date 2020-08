"Chicharito” Hernández podría regresar al Galaxy en 10 días

El director técnico del L.A. Galaxy Guillermo Barros, expresó que la reincorporación de Javier “Chicharito” Hernández, podría darse en aproximadamente 10 días.

Javier había tenido una lesión en la pantorrilla derecha durante un entrenamiento.

“Con Javier trabajamos todos los días para que pueda recuperarse pueda estar bien, vamos a ver, cómo va a estar de aquí a 10 días, para poder utilizarlo y todos entendemos y comprendemos las distintas situaciones que nos tocó vivir”, explicó.

Además, explicó que la pandemia del Covid-19, sigue repercutiendo, ya que indicó no es sencillo entrenar bajo las estrictas normas de salud.

“Ha sido un año difícil para todos, entender la situación que nos ha tocado vivir con la pandemia, no ha sido fácil para ningún equipo”.

Y aunque la Major League Soccer suspendió cinco partidos el pasado miércoles, los cuales se van a reagendar, en protesta por el caso de Jacob Blake quien perdió la vida, a manos del policía Rusten Sheskey quien le disparó siete veces en la espalda del afroamericano, el equipo sigue preparándose.

Agregó que la violencia racial no es aceptable.

“Como entrenador extranjero que se use una plataforma para hablar de una situación que le toca vivir al país, es un tema que no podemos dejar de prestar atención, y que no vuelva a suceder en el país, ni en el mundo entero”, concluyó.