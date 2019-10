Busca Bici Boys TJ sana recreación

TIJUANA.- Bici Boys TJ es un grupo de ciclistas que se une cada martes de la semana, para hacer un paseo urbano con la única finalidad de tener un momento de sana recreación.



“Somos un club de ciclistas urbanos donde paladeamos por toda la ciudad, a veces

paseos largos o fuera, es para impulsar e invitar a todo el mundo que quiera usar una

bicicleta, salir a pasear o como deporte, todos los martes a las 20:00 horas”, detalló el

organizador, Guillermo Valadez.



Comentó que no se pide requisitos sino únicamente ganas de hacer deporte

“Nosotros no pedimos nada, simplemente que traigan su bicicleta en buen estado, con ganas de pedalear, no cobramos ninguna cuota ni nada, el recorrido que hacemos es aproximadamente unos 24 kilómetros”.



Añadió que a los participantes se les notifica la ruta por Facebook.



“Antes de salir durante el día yo hago un recorrido o trazo una ruta, la publico en

Facebook, pero también depende el tipo que personas que lleguen, sino se cambia la

ruta por la dificultad, no todos tenemos la misma condición física”.



Enfatizó que si no se cuenta con una bicicleta se les puede conseguir así como casco,

guantes y lámparas, siempre y cuando se avise con anticipación.



“Ya tenemos alrededor de 8 años, tenemos el proyecto de bicicleta de montaña

competitivo a nivel municipal y también hacemos eventos altruistas apoyando a casas hogares”, concluyó.