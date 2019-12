Fernando Arce Jr se despidió de Xolos

Tijuana.- Siguen los movimientos en Xolos, a Fernando Arce Jr le tocó despedirse del equipo.

El joven de 23 años publicó en sus redes sociales un mensaje de despedida para el entorno xoloitzcuintle: “Hoy con esta gran sonrisa me toca decir Adiós al Club que me abrió las puertas y me vio crecer en todos los aspectos”, se puede leer en el mensaje.

No se conoce el destino del hijo de uno de los pilares en la historia del Club Tijuana, Fernando Arce Ruiz, pero no sería raro que se enfunde en la camiseta de Gallos de Querétaro por ser parte de Grupo Caliente, o en la de Necaxa, institución que lo ha seguido desde hace meses.

Arce Jr solo alineó dos veces en el torneo e ingresó de cambio en cuatro partidos para acumular un total de 182 minutos.

Xolos lo ha tratado de llevar como proyecto pero no lo han logrado consolidar en Primera División, lleva dos etapas con Dorados en la Liga de Ascenso en la búsqueda de más actividad.

Otros jóvenes que partieron del club son el portero Víctor Mendoza y el lateral Alam Galindo, ambos elementos del plantel Sub 20, ahora serán parte de Gallos de Querétaro.