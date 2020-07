Así como llegan, se van

Tijuana, BC.-Así como llegaron tantos jugadores a Xolos en las recientes semanas, ahora es el turno de otros de irse lejos de la frontera.

Leandro González Pirez confirmó su llegada al Inter Miami, el defensa central solo estuvo diez juegos de Liga MX con los perros aztecas y se convirtió en pieza clave para alcanzar la primera final de Copa MX.

El jugador ya entrena con el equipo propiedad de David Beckham pero por reglamento no podrá participar en el certamen especial con el que se reanuda la MLS.

En tanto, otros elementos de la Jauría como Ignacio Rivero (Cruz Azul), Eryc Castillo (FC Juárez) y César Falletti (Bologna), están próximos a cambiar de club.

En los próximos días, los rojinegros podrían reducir su número de extranjeros de 17 futbolistas entrenando bajo las órdenes de Pablo Guede en el Estadio Caliente a trece.

Una modificación en el reglamento tiene al Club Tijuana trabajando de forma más específica con los jugadores No Formados en México con los que se quedarán, para el siguiente torneo solo puede contar con un máximo de once futbolistas extranjeros en el equipo en el equipo y no pueden estar más de nueve en la cancha.

Aunque todavía tendrán hasta el 5 de septiembre para seguir con las altas y bajas de jugadores. Otra renovación más en Xolos.

Números

11 los futbolistas extranjeros que Xolos puede inscribir para el Apertura 2020-07-02

17 jugadores No Formados en México han llegado a entrenar juntos en semanas recientes en el Estadio Caliente.