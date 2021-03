Yankees a vacunarse, ordenó el mánager

“La vida toda es un chiste. Nacer, morir.....¡Menuda broma!”… Miguel Gila.-

-o-o-o-o-o-

Ojo Wikipedia…: Dicen que en 2011, “Justin Verlánder ganó la Triple Corona de Bateo”. Sabía que él lanzó muy bien ese año, pero no que también al bate hubiera sido sensacional.

-o-o-o-

Ruth y Harper, # 3.- Si uno ve a un hombre con un uniforme número 3 por las calles de Nueva York, seguramente se pensará que es un disfraz de Babe Ruth. Pero en Clearwater no, y menos si el uniforme no tiene rayas azules, sino rojas. Eso le ocurrió al prospecto de los Phillies, Bryson Scott, cuando pasó por una gasolinera. Todo lo que hizo fue tomarle una foto de espalda al uniformado, quien le echaba gasolina a su automóvil. La sorpresa del muchacho fue grande cuando se enteró que era Bruce Harper, quien iba hacia el Ballcare Ballpark, para el juego de la fecha.

-o-o-o-

No tirará ni una para home.- Justin Verlánder, quien parece no lanzará más para los Astros, cobrará 33 millones de dólares este año sin tirar una para home, por la Tommy John que le practicaron el 30 de septiembre pasado. Verlánder, antes de los Tigres, no lo piensa mucho para cambiar de uniforme, y ha sido uno de los mejores en las últimas 16 temporadas. En 2011 ganó el Cy Young por votación unánime, lo que no ocurría desde 2006, cuando Johán Santana. Yankees contra el coronavius.- El mánager de los Yankees, Aaron Boone, ya está vacunado contra el coronavirus, y dio la orden de que jugadores, coaches, trainers y demás personal que viaja con el equipo, se vacune. Organizan la aplicación para todo el equipo, en el estadio de Tampa, una tarde próxima. -o-o-o-

Muy costosos bates de Ty Cobb.- Los bates usados por Ty Cobb, son mejor negocio que las acciones de ExOne. Vendieron uno de ellos por un millón 100 mil dólares. Mide 34 pulgagas y media, pesa 40.1 onzas y es un Louisville Slugger de Hillerich & Bradsby. Tiene una nota, firmada por Cobb, y dice que lo usó en su última temporada. En diferentes operaciones, otros dos bates usados por Cobb, fueron vendidos, uno en 2016, por 488 mil 425 dólares; y el otro por 325 mil dólares, en 2019.

-o-o-o

La élite de los shortstops.- Seis notables shortstops del momento, están en situación de declararse agentes libres en octubre, Carlos Correa (Astros), Francisco Lindor (Mets), Corey Seager (Dodgers), Trevor Story (Rockies), Javier Báez (Cachorros) y Marcus Semien (Blue Jays). Pero los Astros tratan de retener a Correa, porque le ofrecieron 120 millones por seis años.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.