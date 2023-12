El que agarró nuevamente “hueso” en el Poder Judicial del Estado es el abogado Abelardo Palafox Martínez, quien es ahora Visitador, un cargo que hace años también desempeñaba.

Ha trascendido que Palafox ahora estará asignado a la revisión de los Juzgados del Sistema de Justicia Penal Oral, donde apenas a unos años de haber sido instaurado en la entidad ha empezado a generar un rezago que empieza a preocupar porque es algo que no debería suceder.

El trabajo del Visitador es bastante exigente cuando en realidad se hace lo que se debe, puesto que entre sus facultades está comprobar la asistencia del personal, verificar que los valores en los Juzgados estén debidamente guardados, revisar los libros de Gobierno para determinar si todo está en orden, hacer constar la cantidad de asuntos penales y civiles que hayan ingresado al órgano visitado, entre otros.

Además, hay uno también importante: Examinar los expedientes y verificar si las resoluciones y acuerdos han sido dictados y cumplidos oportunamente, si las notificaciones y diligencias se efectuaron en los plazos legales.

Otra de sus facultades es advertir en un proceso que se vence el término para dictar sentencia y recomendar que se pronuncie a la brevedad. Así que a como está la situación en los Juzgados del Sistema de Justicia Penal Oral, tanto en Mexicali, Tijuana y Ensenada, donde hay rezago en dictar los Juicios Orales y miles de notificaciones rezagadas, seguramente Palafox tendrá que jalar muchas orejas.

Porque es curioso que cuando es de sobra conocido el rezago en los procesos penales, civiles, familiares y mercantiles, así como el Tribunal Superior de Justicia del Estado, los Visitadores encuentran siempre todo al corriente, sin rezago y no aplican sanciones… y hasta salen felicitando a los Jueces y Magistrados.

Por cierto, a la mejor al Visitador Palafox y al presidente del TSJE, Alejandro Isaac Fragozo López, les puede interesar también empezar a meter lupa a los horarios de los Jueces, porque es bien sabido que son pocos en la entidad los que llegan a las 8:00 horas, mucho menos cumplen los horarios, no quieren audiencias a esa hora, ni cerca del horario burocrático de salida a las 15:00 horas y mucho menos por las tardes.

Guardias

A partir de 1 de enero la Guardia Nacional inventada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para desaparecer a la Policía Federal tendrá que dejar de depender de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para pasar al mando civil de la Secretaría de Seguridad Ciudadana federal (SSC), a cargo de Rosa Icela Rodríguez.

Se debe recordar que el inquilino de Palacio Nacional estaba (y está) empecinado en que la Guardia Nacional esté bajo el mando militar, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde firma como presidenta la ministra Norma Lucía

Piña Hernández, hizo prevalecer lo ordenado por la Constitución e invalidó la reforma aprobada por la mayoría morenista en el Congreso de la Unión que había transferido el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena a cargo del general Luis Crescencio Sandoval.

De hecho, los tres ministros de la SCJN afines a López Obrador, entre ellos el descarado morenista Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, no fueron suficientes para impedir esa decisión.

Ahora la duda es qué tan preparada está la SSC para ser dirigida por un mando civil, porque se debe recordar que el 80% de los elementos son soldados o marinos, que están acostumbrados a solo obedecer a sus mandos castrenses.

Está también, por ejemplo, la preparación profesional, como en el caso de la sección Carreteras, donde se ha documentado que no saben siquiera llenar una boleta de infracción o, como ha ocurrido en algunos casos, no pueden realizar peritajes en hechos de tránsito en carreteras federales porque no tienen las bases adecuadas, como sí la tenían los de la Policía Federal de Caminos o los de la Policía Federal sección caminos, hoy extintas por un plumazo del mandatario federal.